Πολιτική

Κορονοϊός - Γεραπετρίτης: τον Δεκέμβριο κανονικότητα όπως τη γνωρίζαμε δεν θα υπάρξει

Θα αφήσουμε, όσο αντέξουμε, την πορεία και την αγορά να λειτουργήσει, είπε για την περίοδο μετά το lockdown...

Το γιατί αποφασίστηκε να υπάρξει ξανά γενικό lockdown εξήγησε, μετά τον Στέλιο Πέτσα, και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Τις τελευταίες 5 ημέρες όταν αποφασίστηκε να πάμε σε ένα νέο μοντέλο υπήρξε 30-40% αύξηση σε κρούσματα-θανάτους-διασωληνώσεις και αυτό δεν ήταν άμεσα εξηγήσιμο από τους ειδικούς καθώς δεν μπορούσε να εντοπιστεί η πηγή» τόνισε στο στο ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε «είχαμε δύο επιλογές: Η πρώτη να περιμένουμε πότε θα αποδώσουν τα μέτρα αλλά ήταν υψηλού ρίσκου γιατί θα στηρζόταν σε μια αβέβαιη παραδοχή. Επιλέξαμε τη δεύτερη επιλογή να πάμε προληπτικά ώστε περιορίζοντας την κινητικότητα να πάμε σε περιορισμό της διασποράς».

«Δεν είναι ότι πρόκειται για μια αστοχία των κρατών αλλά για φαινόμενο που έχει έξαρση. Και σε άλλες επιδημίες η δεύτερη φάση είχε πιο βαριά περιστατικά» συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας τονίζοντας ότι «θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε παλεύοντας με το χρόνο μέχρι να υπάρξει το εμβόλιο».

Επανερχόμενος στο γιατί αποφασίστηκε τώρα η επιλογή του lockdown επανέλαβε ότι «πάντοτε οι ειδικοί έχουν ως βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. 3 φορές την εβδομάδα έχουμε έναν αναλυτικό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η γενικότερη τάση ήταν ότι ο ιός βρισκόταν στη δεύτερη φάση του χωρίς να υπάρχει εκθετική αύξηση. Η εκθετική αύξηση ήρθε στην Ελλάδα τις τελευταίες 5-6 ημέρες με αποτέλεσμα να πιέσει και εμάς να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις». Εμφανίστηκε αισιόδοξος, δε, ότι «το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης θα δουλέψει, δούλεψε όπου εφαρμόστηκε και θα παράγει αποτελέσματα».

«Εκείνο που ισχύει είναι ότι κανονικότητα όπως τη γνωρίζαμε για τον Δεκέμβριο δεν θα υπάρξει. Τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να είναι εκεί. Η βασική στόχευση είναι απο 1η Δεκεμβρίου να βγούμε σταδιακά. Στη συνέχεια θα αφήσουμε όσο αντέξουμε την πορεία και την αγορά να λειτουργήσει. Ελπίζω να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης των μέτρων» πρόσθεσε ο υπουργός Επικρατείας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το εμβόλιο απάντησε ότι «το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε τις πρώτες παρτίδες. Η λογική είναι οτι αν πάνε καλά τα πράγματα τον Ιανουάριο θα έχουμε τις πρώτες δόσεις για τον εμβολιασμό του πληθυσμού».