Αθλητικά

Στα “αζήτητα” ο Μπαλοτέλι!

Προπονείται με ομάδα της Δ’ Κατηγορίας στην Ιταλία, καθώς δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με κανένα σύλλογο κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου.

«Στα αζήτητα» βρίσκεται ο Μάριο Μπαλοτέλι, καθώς δεν μπόρεσε να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Μετά από μια μέτρια παρουσία στην Μπρέσια, ο ιδιόρρυθμος, αλλά ικανότατος Ιταλός επιθετικός, είναι ελεύθερος από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με καμιά ομάδα, καθώς έπαιξαν ρόλο και οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του.

Έτσι, ο 30χρονος φορ θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον Ιανουάριο, μήπως βρει νέα ομάδα. Μέχρι τότε, προκειμένου να παραμείνει σε καλή κατάσταση, ο Ιταλός φορ θα συμμετάσχει στις προπονήσεις της Φρανκιοκόρτα, ομάδα που αγωνίζεται στη Δ' κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου!