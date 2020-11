Πολιτική

Πέτσας για κατάθεση Καλογρίτσα: γνωρίζει ή όχι ο Τσίπρας για τις δοσοληψίες Παππά;

«Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να σιωπά», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση του Χρήστου Καλογρίτσα.

«Ο πρώην στενός φίλος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καλογρίτσας αυτή τη φορά εκτός από τους συνθηματικούς χαρακτηρισμούς είπε κι ονόματα. Με τη χθεσινή κατάθεσή του στη Δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Αλ. Τσίπρα είχε μετατρέψει το Μέγαρο Μαξίμου σε «μαγαζί», με εξωθεσμική και παράνομη δραστηριότητα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Και συνεχίζει: «Υποστήριξε ότι τον προσέγγισαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κατ' εντολή του τότε υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά, προκειμένου να λειτουργήσει για λογαριασμό τους στην απόκτηση τηλεοπτικής άδειας. Υπογράμμισε ότι «διεκπεραίωνε εντολές της κυβέρνησης Τσίπρα» και ότι ο κ. Παππάς τον καθησύχαζε διαβεβαιώνοντας ότι από τον ίδιο ήθελαν μόνο το όνομα του και όχι χρήματα καθώς είχαν εξασφαλίσει 25 εκατομμύρια, αλλά και τα 3 εκατομμύρια που χρειάζονταν για την εγγυητική επιστολή που απαιτούσε ο διαγωνισμός.

Επανέλαβε, επίσης, όσα έχει ήδη αναφέρει για την πορεία που είχαν τα επίμαχα 3 εκατομμύρια όταν «υπαναχώρησε η CCC» οπότε, μετά από υπόδειξη του τότε υπουργού Επικρατείας, δόθηκαν για την έκδοση εφημερίδας».

Και η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου καταλήγει: «Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να σιωπά. Γνωρίζει ή όχι για τις δοσοληψίες του στενότερου συνεργάτη του, Νίκου Παππά; Αν όχι, γιατί τον κρατάει; Γίνονταν όλα αυτά κάτω από τη μύτη του και δεν είχε καταλάβει τίποτα; Τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν ύστερα από περίεργες διαδρομές για να στηθεί το «Documento» έφτασαν εκεί μέσα από νόμιμες διαδικασίες;

Ο κ. Τσίπρας δίνει συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις του. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να αποπέμψει, σήμερα κιόλας, τον κ. Ν. Παππά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».