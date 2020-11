Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα στις Φυλακές Διαβατών

Ο κορονοϊός χτύπησε τόσο τους κρατούμενους, όσο και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο κορονοϊός χτύπησε και τις φυλακές Διαβατών, καθώς έχουν βρεθεί συνολικά 21 κρούσματα, 15 σε κρατούμενους και 6 σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Μετά την διαπίστωση των κρουσμάτων, οι ασθενείς κρατούμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε εφημερεύοντα δημόσια νοσοκομεία ενώ σήμερα παραμένουν σε ειδικούς χώρους- κελιά που χρησιμοποιούνται ως αναρρωτήρια.

Σε καραντίνα τέθηκαν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλου που νοσούν ενώ ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με πνευμονία.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν την επιβολή του lockdown, η διοίκηση και η Ένωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ζήτησαν να γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό και στους κρατούμενους και απολύμανση των χώρων αλλά καταγγέλλεται ότι δεν εισακούστηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε μόλις εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα σε τέσσερις σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

«Ο ΕΟΔΥ δεν μας άκουσε για να λύσει το πρόβλημα ενώ συνεχίζει να μας αγνοεί. Η Ένωση μας εγκαίρως έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κορονοϊός εξαπλώνεται στη φυλακή. Οι συνάδελφοι εξετάστηκαν όλοι και κάποιοι απ’ αυτούς με δικά τους έξοδα. Ύστερα από φιλότιμες προσπάθειες της διοίκησης, μόλις εμφάνισαν συμπτώματα, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και υποβλήθηκαν σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Ζητούμε να έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στη φυλακή για να εξετάσει του πάντες, κρατούμενους και προσωπικό», ανέφερε στο GRTimes ο πρόεδρος της Ένωσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Δήμος Παπαθανασίου.