Κοινωνία

Αστυνομική βία: Στη Βουλή το πόρισμα της επιτροπής Αλιβιζάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Κόλαφος” το πόρισμα, στο οποίο- μεταξύ άλλων - γίνεται λόγος για ατιμωρησία αστυνομικών που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας.

Έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μάρκου, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στη Βουλή το πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου.

Στα συμπεράσματά της αναφέρονται:

Υπήρξε απροθυμία των ανακριτικών οργάνων της ΕΛΑΣ να συνεργαστούν με το Συνήγορο του Πολίτη:

- μη λήψη καταθέσεων από κρίσιμους μάρτυρες,

- μη υποβολή καίριων ερωτήσεων,

- παράληψη εξέτασης ιατρών που επελήφθησαν των υποθέσεων.

- μη λήψη καταθέσεων από κρίσιμους μάρτυρες, - μη υποβολή καίριων ερωτήσεων, - παράληψη εξέτασης ιατρών που επελήφθησαν των υποθέσεων. Μεροληψία των ανακριτικών αστυνομικών οργάνων:

- αποδοχή εντυπωσιακά όμοιων καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς

- απόδοση πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας στις μαρτυρικές τους καταθέσεις σε σύγκριση με εκείνες των πολιτών

- αποδοχή εντυπωσιακά όμοιων καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς - απόδοση πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας στις μαρτυρικές τους καταθέσεις σε σύγκριση με εκείνες των πολιτών Συστηματική καθυστέρηση στην υποβολή εγγράφων που ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Μη συμμόρφωση προς τα πορίσματα του Συνηγόρου.

Πλημμελής αιτιολογία των αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων της ΕΛΑΣ, ιδίως στο πεδίο της έρευνας του ρατσιστικού κινήτρου.

Η επιτροπή Αλιβιζάτου προτείνει:

Επαναφορά ατομικών διακριτικών στις στολές όλων των αστυνομικών οργάνων.

Τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό των αστυνομικών οχημάτων, στα κρατητήρια και στα γραφεία που διεξάγονται ανακρίσεις.

Προστασία των θυμάτων αστυνομικής βίας.

Αιτιολόγηση του σχεδιασμού επαρκούς επιχείρησης, ειδικά αν σε αυτή έγινε χρήση όπλων.

Εξάλειψη των λόγων για τους οποίους αναστέλλεται η πρόοδος των ανακρίσεων στο πλαίσιο της ΕΛΑΣ

Συστηματική διδασκαλία του δικαίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αστυνομικές σχολές.

Άμεση συμμόρφωση προς τις καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ και έκφραση συγγνώμης στα θύματα ή τις οικογένειές τους.

Ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ενδεχόμενη μετατροπή της Επιτροπής από άτυπο σε νομοθετικά προβλεπόμενο ανεξάρτητο όργανο.

Στο γενικό της συμπέρασμα, η Επιτροπή σημειώνει πως παρά το ότι η αστυνομική βία στη χώρα μας δε συνιστά ελληνική ιδιομορφία, εντούτοις ελληνική ιδιαιτερότητα συνιστά η ατιμωρησία των εμπλεκόμενων αστυνομικών οργάνων, όπως προκύπτει από τις επανειλημμένες καταδίκες της χώρας μας από διεθνείς οργανισμούς. Η αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας μπορεί να γίνει «μόνο με την ανάθεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων όχι μόνο σε αστυνομικά αλλά και σε ανεξάρτητα όργανα».