Οικονομία

Lockdown: Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που θα γίνονται οι μετακινήσεις εργαζομένων, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τη μετακίνηση των εργαζομένων-μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/ ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος ή

βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο https://eservices.yeka.gr/.

Για τα μέλη οργάνων διοίκησης και τους αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, για λόγους διασταύρωσης, για τη μετακίνησή τους μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο οι βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Με τις βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας που εξάγονται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι ήδη εκδοθείσες από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας, ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.