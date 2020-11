Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: “έκλεισε” ο 3ος κύκλος πληρωμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα έχουν πιστωθεί συνολικά μέχρι σήμερα στις επιχειρήσεις. Τι αλλάζει στις επόμενες δύο φάσεις.

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι τελευταίες πληρωμές του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καθώς πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.152 δικαιούχων ποσό συνολικού ύψους 234,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ αήλθε σε 101.430, στους οποίους καταβλήθηκε άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,507 δις ευρώ.

Συνολικά, από τους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν συνολικά καταβληθεί 3,369 δις ευρώ.

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, θα ακολουθήσει 4ος, ενισχυμένος, κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με σημαντικά διευρυμένο αριθμό δικαιούχων, εντός του Νοεμβρίου, και 5ος κύκλος τον μήνα Δεκέμβριο. Το συνολικό ύψος αυτών αναμένεται να ανέλθει στα 1,7 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται.

Συνολικά, η στήριξη των επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους, μέσω των πέντε κύκλων του χρηματοδοτικού σχήματος, αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο πέτυχε τον στόχο του, να ενισχύσει με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες.