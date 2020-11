Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Νοσοκομείο Covid-19 ο “Άγιος Παύλος”

Ένα νοσοκομείο έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη που δεν νοσηλεύει ασθενείς με κορονοϊό.

Ως νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με Covid-19 λειτουργεί πλέον, με απόφαση του υπουργείου Υγείας, το «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήδη έχει εκκενωθεί από τους άλλους ασθενείς που είτε πήραν εξιτήριο είτε μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου, Οδυσσέας Κατσάκας, το νοσοκομείο δεν θα εφημερεύει πλέον αλλά θα δέχεται 24 ώρες το 24ωρο ασθενείς με Covid-19 που χρήζουν νοσηλείας και οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευτούν σε άλλα νοσοκομεία, λόγω πληρότητας των κλινών.

Το νοσοκομείο Άγιος Παύλος διαθέτει συνολικά 93 κλίνες για ασθενείς με Covid-19, στη μία εκ των οποίων υπάρχει δυνατότητα να μπορεί ο νοσηλευόμενος να κάνει αιμοκάθαρση εφόσον είναι αιμοκαθαιρόμενος, και 8 κλίνες ΜΕΘ. Προς το παρόν είναι κατειλημμένες οι 40 εκ των 93 κλινών και 7 εκ των 8 κλινών ΜΕΘ.

Το μοναδικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης το οποίο δεν νοσηλεύει ασθενείς με Covid-19 είναι το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο, το οποίο διαθέτει 8 κλίνες ΜΕΘ, στις οποίες νοσηλεύονται και ογκολογικοί αλλά και άλλοι ασθενείς, οι οποίοι δεν νοσούν από κορονοϊό. Οι ογκολογικοί ασθενείς που νοσούν από Covid-19 νοσηλεύονται σε άλλα νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης των κλινών των νοσοκομείων, ο ΕΟΔΥ έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο μεταφοράς ασθενών που δεν πάσχουν από Covid-19, σε άλλα νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης εφαρμόζοντας το σχέδιο αυτό προχώρησαν είτε σε μεταφορά ασθενών που δεν έχουν Covid-19 σε άλλες κλινικές τους ή σε άλλα νοσοκομεία του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Για παράδειγμα, το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου του ΕΟΔΥ ολοκλήρωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο τη μεταφορά ασθενών που δεν πάσχουν από κορονοϊό στο 424 και στο ΨΝΘ, ενώ στα νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος έχουν αυξηθεί οι κλίνες για ασθενείς με Covid-19 και οι ασθενείς που δεν έχουν κορονοϊό μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, όπου έχει μειωθεί ο αριθμός των νοσηλευομένων, και σε περίπτωση που οι κλίνες δεν θα επαρκούν προβλέπεται η μεταφορά της Ουρολογικής Κλινικής στο Γεννηματάς.