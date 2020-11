Κοινωνία

Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: Στον Εισαγγελέα Ανηλίκων η 15χρονη και ο 17χρονος φίλος της

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη στυγερή δολοφονία της 50χρονης. «Δεν είχα τη δύναμη να τη σκοτώσω», φέρεται να είπε η κόρη του θύματος.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Δύο παιδιά που έφτασαν στο σημείο να δολοφονήσουν μία γυναίκα. Μία 15χρονη, που ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα η οποία την έφερε στη ζωή. Μητέρα και κόρη που έμεναν μαζί στο μικρό διαμέρισμα στην Αγία Βαρβάρα δεν τα πήγαιναν καλά.

«Οι καυγάδες με τη μητέρα μου ήταν συχνοί. Με απείλησε ότι θα με στείλει στο αναμορφωτήριο. Η συμπεριφορά της με οδήγησε στην απόφαση αυτή. Δεν άντεχα άλλο. Όμως δεν είχα τη δύναμη να τη σκοτώσω. Ήταν μάνα μου και δεν μπορούσα να το κάνω…», φέρεται να δήλωσε η 15χρονη στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πριν από τη στυγερή δολοφονία, είχαν δώσει στο θύμα χάπια και σκέφτηκαν να την δηλητηριάσουν. Ο 17χρονος ήταν φιλοξενούμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι και άνοιξε την είσοδο από την οποία μπήκε ένας φίλος του. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή δεν είχαν διαπιστώσει κανένα ίχνος παραβίασης.

«Άνοιξα την πόρτα και μπήκε ο 16χρονος φίλος μου. Η γυναίκα κοιμόταν. Της έδεσα τα πόδια και χέρια και έβαλα ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Ο άλλος κρατούσε το μαχαίρι και τη χτύπησε στο λαιμό και το κεφάλι», φέρεται να είπε ο 17χρονος Ρουμάνος.

«Δεν ήμουν μπροστά στη δολοφονία. Δεν ξέρω τι έγινε. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν στο διπλανό δωμάτιο», υποστήριξε η κόρη του θύματος.

Τύλιξαν το πτώμα με σεντόνια για να το ξεφορτωθούν ωστόσο δεν προχώρησαν στην πράξη αυτή. Στη συνέχεια ερεύνησαν το σπίτι όπου βρήκαν μόνο μία κάρτα ανάληψης με την οποία σήκωσαν χρήματα από ΑΤΜ τις επόμενες ώρες. Άφησαν τη γυναίκα στο υπνοδωμάτιο δεμένη σε χέρια και πόδια με ιμάντες, μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Η θεία της ανήλικης παρά τα όσα συνέβησαν στέκεται στο πλευρό της και προσπαθεί να τη στηρίξει.

«Είναι σίγουρα ένα κορίτσι επικίνδυνο. Η εμπλοκή του εξετάζεται. Δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη προς το παρόν, καθότι έχει ήδη ομολογήσει αυτά που έχει ομολογήσει. Αλλά μιλάμε για ένα ανήλικο παιδί, το οποίο σίγουρα είναι επικίνδυνο», δήλωσε ο συνήγορος της 15χρονης, Σπύρος Δημητρίου.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Σερρών εντόπισαν τα δύο νεαρά άτομα στις Σέρρες. Έδωσαν ψευδή στοιχεία, όμως ταυτοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα. Στο σπίτι είχε εντοπιστεί και ένα μαχαίρι-“πεταλούδα”, με το οποίο δολοφονήθηκε η γυναίκα.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν και εντόπισαν στο Λουτράκι τον 16χρονο συνεργό, ο οποίος κρατείται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.