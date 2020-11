Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Οι συνθήκες διαβίωσης μας δημιουργούν πίεση και μια μεγάλη ανάγκη να προσαρμόσουμε για άλλη μια φορά τους αναγκαστικούς περιορισμούς και τα μέτρα.

ΚΡΙΟΣ: Παρά την ταχύτητα με την οποία συνηθίζετε να δουλεύετε, να ανταποκρίνεστε και να κινείστε στον χώρο εργασία σας τίποτα σήμερα δεν θα μπορούσε να σας δημιουργήσει πρόβλημα αφού είστε σε άριστη φόρμα. Κάποιες σκέψεις που είχατε ώστε να βελτιώσετε τις συνθήκες της εργασίας αλλά και τις αποδοχές σας σήμερα θα μπορούσαν να σας δικαιώσουν με μια ευχάριστη έκπληξη… οικονομικού χαρακτήρα.

ΤΑΥΡΟΣ:Η σκέψη σας πολλές φορές γυρίζει στο παρελθόν και σας παιδεύει για μια λάθος ίσως κίνηση που έγινε ή το χειρότερο για μια σωστή που δεν έγινε ποτέ… Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και το παρελθόν καλό θα ήταν να μείνει στην ησυχία των περασμένων. Αν όντως συμβιβαστείτε με αυτό σήμερα τότε ετοιμαστείτε και να υποδεχθείτε μια αρκετά ευχάριστη όσο και ελπιδοφόρα νέα κατάσταση που έρχεται αναπάντεχα στα αισθηματικά σας που μιλά οπωσδήποτε για το παρόν και ίσως για το μέλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν σήμερα αισθάνεστε να πιέζεστε στην εργασία σας λόγω των συνθηκών του περιορισμού, είναι προφανώς επειδή η αποδεδειγμένη μεγάλη σας κοινωνικότητα απαιτεί φυσική επαφή με τους συνεργάτες και τους συνομιλητές σας. Ο τρόπος σας να προσαρμόζεστε εύκολα στις εκάστοτε συνθήκες όπως και η ευχέρεια στο να κατανοείτε τις δυνατότητες της τεχνολογίας θα μπορούσε να σας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορείτε άμεσα να τα καταφέρετε γρήγορα και λειτουργικά. Στα αισθηματικά σας είστε σε αναμονή σπουδαίων εξελίξεων…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι προφανές ότι η συναισθηματική σας φύση απαιτεί φυσική επαφή και επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους συνομιλητές σας. Επομένως θα ήταν απόλυτα κατανοητό να μην νοιώθετε και τόσο άνετα με τις τηλεδιασκέψεις ή τις διαδικτυακές συνομιλίες. Αν σήμερα έχετε μια επιπλέον δυσκολία να επικοινωνήσετε με την τεχνολογία καλό θα ήταν να ζητήσετε κάποια βοήθεια. Οι συμβουλές των φίλων θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανέλπιστα πολύτιμες τέτοιες ώρες…

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα επιμένει να στρέφει το ενδιαφέρον σας στα ευαίσθητα θέματα των οικονομικών σας. Θα μπορούσατε σήμερα κρατώντας τις αισθήσεις σας σε επαγρύπνηση να εντοπίσετε τις ευκαιρίες που έρχονται πάντα με τρόπο ξαφνικό και ανέλπιστο ώστε να διορθώσετε κάποιες ατυχίες που προέκυψαν πλήττοντας την επαγγελματική σας εικόνα. Στα αισθηματικά σας, μετά από μια μικρή αναμονή, επιτέλους όλα αρχίζουν να παίρνουν ξανά το δρόμο τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να σας αποσυντονίσει δυσκολεύοντας τον τρόπο και την ποιότητα της λειτουργίας σας. Η σημερινή μέρα έχει γενικά μια ασάφεια. Ακόμα και αν βλέπετε τους ανθρώπους γύρω σας να δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τα όρια μέσα στα οποία μπορούν με ασφάλεια να κινούνται, εσείς σήμερα μπορείτε να ασχοληθείτε με τις κάθε είδους εκκρεμότητες ώστε όλα να λειτουργούν στην εντέλεια, εκτός από τα ερωτικά σας που σας δημιουργούν ερωτηματικά. Μέσα στην πίεση της ημέρας μη ξεχνάτε να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας για ξεκούραση.

ΖΥΓΟΣ: Θα μπορούσε κανείς να πει πως όλο αυτό το διάστημα που οι δυσκολίες δεν θέλουν να σας αποχωριστούν κρατάτε την υπομονή σας προσπαθώντας να αποφύγετε τις εντάσεις και τους καβγάδες που ειλικρινά απεχθάνεστε. Η πίεση στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας δεν υπόσχεται για σήμερα τουλάχιστον να ελαφρύνει το ήδη βαρύ κλίμα. Αν αισθάνεστε πως δεν έχετε τη διάθεση να ασχοληθείτε με όλο αυτό που σας πιέζει σήμερα θα μπορούσατε να δώσετε την ευκαιρία σε ανθρώπους που σας προσεγγίζουν ερωτικά να σας πλησιάσουν…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα έχει αποκαλύψεις σήμερα και ίσως κάτι που θα μάθετε να σας δημιουργήσει μια αντίδραση και μια διαφωνία με πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Θα ήταν καλό να προσέξετε λίγο τον τρόπο της αντίδρασής σας γιατί το τελευταίο διάστημα οι παρανοήσεις αδικούν τις καλές σας διαθέσεις. Αν πάλι νοιώθετε να πλήττεται η εικόνα σας δεν μπορείτε να μη διεκδικήσετε το δίκιο σας. Μέσα στην αναμπουμπούλα κάποιοι άνθρωποι είναι αναπόφευκτο να φύγουν από δίπλα σας ακόμα και αν σε αυτούς έχετε επενδύσει ερωτικά...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Παρά την αστάθεια των ημερών η πάντα καλή σας διάθεση εκπέμπει αισιοδοξία και πάντα λαμβάνει την ίδια θετικότητα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως η τύχη σας ευνοεί ακόμα και με τις πιο αντίξοες συνθήκες. Η σημερινή μέρα ευνοεί ιδιαίτερα την εικόνα σας μέσα από την επαγγελματική σας ταυτότητα. Οι ευκαιρίες του σήμερα ονομάζονται δώρα που προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και θα ήταν πραγματικά κρίμα, ασχολούμενοι με τα άκρως ενδιαφέροντα ερωτικά σας, να μην τα αποδεχθείτε…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ζητήματα ερωτικού ενδιαφέροντος αποσπούν την προσοχή σας από τις πρώτες πρωινές ώρες της σημερινής μέρας. Σίγουρα είναι μια μέρα που θα μπορούσατε να απομακρυνθείτε από τον τόσο μεγάλο σας προγραμματισμό και να χαλαρώσετε. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν λόγω των συνθηκών του περιορισμού που ζούμε ή λογω της γενικότερης διάθεσης της ημέρας που ζητά διαφυγή από οτιδήποτε μοιάζει πιεστικό να προσέξετε ιδιαίτερα την επικοινωνία σας ώστε οι παρανοήσεις να μη σας εκθέσουν, ειδικά σε συναισθηματικό επίπεδο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα πραγματικά σας ανήκει εφόσον τίποτα δεν αποκλείει κάποια νέα ή κάποια είδηση σχετικά με τα επαγγελματικά σας να σας ξαφνιάσει ευχάριστα. Προφανώς θα μπορούσατε να επαναπροσδιορίσετε τις σχέσεις σας με τους ανθρώπους του άμεσα οικογενειακού ή επαγγελματικού σας περιβάλλοντος λύνοντας έτσι κάποιες παρανοήσεις που δεν σας κολακεύουν καθόλου. Στα αισθηματικά σας τώρα που τελείωσαν τα πισωγυρίσματα μπορείτε να κινηθείτε με ασφάλεια.

ΙΧΘΥΕΣ: Ακόμα και αν ακούτε σήμερα από τους ανθρώπους γύρω σας ή και από την άλλη άκρη του υπολογιστή πως υπάρχει διάχυτη μια ασάφεια που τους δυσκολεύει και να επικοινωνήσουν αλλά και να λειτουργήσουν γενικότερα εσείς ίσως νοιώσετε ευνοημένοι γιατί αυτό είναι το φυσικό σας περιβάλλον και μέσα από αυτό και μόνο μπορείτε να γίνετε σαφείς. Η μέρα σας επιφυλάσσει επικοινωνιακή ευχέρεια και ευχάριστες στιγμές. Στα αισθηματικά σας ίσως εκείνο που σας φαινόταν αδύνατον να συμβεί…. να προκύψει.

Πηγή: astrologos.gr