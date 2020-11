Πολιτική

Τσίπρας από Ιωάννινα: εγκληματική ολιγωρία Μητσοτάκη στο ΕΣΥ

Αναφερόμενος στο φιάσκο με την τηλεκπαίδευση τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας ζήτησε από τον πρωθυπουργό να φέρει τη σύμβαση με τον πάροχο στη Βουλή.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τα Γιάννενα, όπου περιοδεύει σήμερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τον τρόπο που αντιμετωπίζει εν μέσω καραντίνας τη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

«Δεν πρόκειται στο όνομα της πανδημίας να συναινέσουμε σε μια αυταρχική διακυβέρνηση γιατί σε αυταρχική διακυβέρνηση συντείνει ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα και για την δημόσια Υγεία και για την δημόσια Παιδεία» σημείωσε, τονίζοντας ότι «η δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα. Θα υπάρξει λογοδοσία από δω και στο εξής».

Ο κ. Τσίπρας αμέσως μετά τη σύσκεψη που είχε τόσο με την διοίκηση όσο κυρίως με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων καττηγόρησε την κυβέρνηση και κ. Μητσοτάκη προσωπικά ότι αντιμετώπισε την πανδημία «με εγκληματική ολιγωρία και αδράνεια». «Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου γιατρού κατά την διάρκεια της πανδημίας. Ούτε σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπήρξε καμία προκήρυξη. Είχαμε μονάχα την ενίσχυση σε ότι αφορά σε επικουρικούς γιατρούς» επεσήμανε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε ότι δεν μπορεί ντο σημερινό στελεχιακό δυναμικό να ανταπεξέλθει στις πολύ αυξημένες ανάγκες.

«Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κρίση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι με εγκληματική ολιγωρία και αδράνεια όπως την αντιμετώπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ως ευκαιρία να ενισχύσουμε το ΕΣΥ» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ήταν ευκαιρία να ενισχύσουμε το ΕΣΥ επειδή ακριβώς δεν έχουμε τώρα την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας να μας λέει πόσους θα προσλάβουμε και πόσους θα απολύσουμε. Τώρα που, όπως είπε, «δεν υπάρχουν περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, αντίθετα τώρα που και και η ΕΕ μας δίνει το πράσινο φως να δαπανήσουμε, οφείλουμε να αλλάξουμε στρατηγική».

«Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε ούτε μια πρόσληψη, διότι έχει στο μυαλό του τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και στην υγεία. Ήταν στο πρόγραμμά του» πρόσθεσε και ανέφερε ότι προεκλογικά ο πρωθυπουργός μιλούσε απαξιωτικά για τα δημόσια νοσοκομεία και πως πρέπει μέσα από συμπράξεις με ιδιώτες να γίνουν λειτουργικά. Ελπίζω να συνειδητοποίησε πόσο άστοχες ήταν αυτές οι σκέψεις, πόσο άδικο είχε, τώρα που όλοι αντιλαμβανόμαστε την αξία του ΕΣΥ» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και δήλωσε συμπαραστάτης του αιτήματός τους για μόνιμες προσλήψεις και ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ειδικά για αυτό, κάλεσε την Πολιτεία να αντιμετωπίσει το αίτημα «με απόλυτη κατανόηση, «αλλιώς δεν έχει νόημα να χειροκροτούμε τους ήρωες, όταν τους σκεφτόμαστε μονάχα την κρίσιμη στιγμή. Οι νοσηλευτές κάνουν υπερωρίες, εργάζονται την νύχτα για 8 ευρώ για να αντιμετωπίσουν τον ανθρώπινοι πόνο και την αγωνία όλων όσων έρχονται εδώ για να νοσηλευτούν με κορονοιό» σημείωσε.

Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει επέκταση των συμβάσεων επικουρικών γιατρών και εργαζόμενων. «Είναι αδιανόητο σε περιόδους κρίσεων να φεύγει προσωπικό από τα νοσοκομεία». «Εγώ στην ΔΕΘ μίλησα για την ανάγκη 15.000 νόμιμων προσλήψεων στο ΕΣΥ, όταν ο κύριος Μητσοτάκης μας είχε πει ότι στο δεύτερο κύμα της πανδημίας θα τα καταφέρει καλύτερα από το πρώτο και ότι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά lockdown», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, στηλιτεύοντας την ανακοίνωση 15.000 προσλήψεων «στο στρατό αλλά όχι στα νοσοκομεία».

«Η παρουσία μας λοιπόν σήμερα εδώ, και σήμερα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έχει αυτό τον χαρακτήρα. Έστω και στο και πέντε η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να αυτοαποθεώνεται και να αυτοθαυμάζεται. Μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε με την ολιγωρία της, ας έρθει εδώ να ζητήσει την βοήθεια όλων μας να καταστρώσουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Ενίσχυσης του ΕΣΥ» τόνισε.

Γιατί δεν φέρνει ο κ. Μητσοτάκης τη σύμβαση με τον πάροχο τηλεκπαίδευσης στην Βουλή;

Αναφερόμενος στο φιάσκο με την τηλεκπαίδευση τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι ψεύδονται για τους λόγους που κατέρρευσε το σύστημα και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και να φέρει στην σύμβαση με την εταιρεία που παρέχει το σύστημα τηλεκπαίδευσης στην Βουλή όπως οφείλει.

«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό Δυστυχώς και εδώ ψεύδεται» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως είπε εν μέρει πράγματι η εταιρεία με την οποία συμφώνησε να δώσει το 100% του συστήματος τηλεκπαίδευσης είχε προβλήματα με τον server της, «αλλά καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έδωσε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα μόνο πάροχο».

«Ζητούμε λοιπόν, το ζητούμε εδώ και μήνες, έστω και τώρα οφείλει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι η κυρία Κεραμέως. Δεν υπάρχουν ευθύνες στους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη να φέρει στην Βουλή την σύμβαση του υπουργείου Παιδείας με τον πάροχο ο οποίος ευθύνεται για την κατάρρευση του συστήματος με αποτέλεσμα να μην γίνεται τηλεκπαίδευση στην χώρα μας» τόνισε.

«Γιατί δεν φέρνει την σύμβαση; Μήπως, γιατί αν φέρει την σύμβαση θα δούμε ότι υπάρχουν όροι που αφορούν την δυνατότητα του παρόχου να κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση και μάλιστα για πολλά χρόνια; Λέω μήπως» κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?Προοδευτική Συμμαχία και κάλεσε την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση να φέρει την σύμβαση στην Βουλή όπως οφείλει. «Η πανδημία δεν σημαίνει κατάλυση της Δημοκρατίας» κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Τσίπρας.

Γιατροί σε Τσίπρα: Ζούμε έναν πόλεμο, ξέραμε τι θα γίνει και δεν υπήρχε πλάνο

Την έλλειψη συντονισμού σε συνθήκες «πολέμου», όπως χαρακτηριστικά είπαν, επεσήμαναν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ιωαννίνων κατά τη συζήτηση που είχαν με τον Αλέξη Τσίπρα στην επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

«Δεν υπήρξε συντονισμός, να το ξέρετε αυτό», υπογράμμισε εκπρόσωπος τον γιατρών και εξήγησε: «Σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει ότι θέλει. Χρειάζεται ο ηγέτης, χρειάζεται από το υπουργείο Υγείας, από τους επιδημιολόγους, από τους λημωξιολόγους, από τους εντατικολόγους και όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορέσουν να δώσουν συντεταγμένα τη μάχη».

Σε ότι αφορά στις υγειονομικές περιφέρειες ανέφερε ότι «από το καλοκαίρι που είχαμε την ύφεση - ξέραμε όμως το τι θα γίνει, υπήρχαν οι προειδοποιήσεις – θα έπρεπε να έχουμε πλάνο 1, πλάνο 2, πλάνο 3, πλάνο 4 και πλάνο 5, που θα πάμε σε νοσοκομείο στη συνέχεια ή θα πάμε σε γήπεδο». Ακόμα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του νοσοκομείο σημείωσαν ότι δεν γίνεται από έναν γιατρό πέντε ημερών να του ζητείται να σηκώνει όλο αυτό το βάρος. Εξέφρασαν παράλληλα την ικανοποίησή τους για το πολυδύναμο των Ιωαννίνων που έγινε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ένας εκ των νοσηλευτών τόνισε ότι όλα περνάνε από τα επείγοντα και γι’ αυτό προκαλείται τεράστια πίεση όλο το εικοσιτετράωρο: «Μιλάμε για εξάντληση του προσωπικού, νοσηλευτές, γιατροί, καθαρίστριες, μεταφορείς ασθενών, ένας πόλεμος! Δεν υπάρχουν δυνάμεις». Αναφορικά με τον αριθμό των νοσηλευτών ειπώθηκε ότι «πήραν γιατρούς από άλλα τμήματα, αποδυνάμωσαν άλλα τμήματα, για να βγάλουν τη δουλειά αυτή». Σε αυτό το σημείο χειρουργός γιατρός επισήμανε ότι αναβάλλονται προγραμματισμένα χειρουργεία, καθώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν. «Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε όλοι στο 120%», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του οι καθαρίστριες ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στο επόμενο έτος αναγνώρισαν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε επαναπροσλάβει τις καθαρίστριες που είχαν απολυθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το σημείο ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «δεν είναι ατύχημα ότι δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη, δεν είναι ατύχημα ότι αυτή η κυβέρνηση ξανάρχισε να πηγαίνει σε ιδιώτες στην καθαριότητα και να ενισχύει τα outsourcing, είναι διαφορετική η στρατηγική».