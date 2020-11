Υγεία - Περιβάλλον

Άλμπερτ Μπουρλά - Pfizer: μην βγάζετε τις μάσκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα, μέσω Twitter, του Θεσσαλονικιού επικεφαλής της Pfizer. Τι λέει για το εμβόλιο.

Το μήνυμα πως «όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών υγειονομικών αρχών», στέλνει μέσω Twitter ο Έλληνας διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της εμβόλιο είναι άνω του 90% αποτελεσματικό στην προστασία από την Covid-19, απευθύνει την παράκληση: «Θυμηθείτε να φοράτε τις μάσκες σας».

Περαιτέρω επισημαίνει πως εάν εγκριθεί το εμβόλιο της εταιρείας για τον κορονοϊό, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων, εθνικών και κρατικών προγραμμάτων πρόληψης, αλλά όχι το μόνο.