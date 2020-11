Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για την Τετάρτη

Αλλαγές που προκαλούν ανατροπές και απαιτούν προσαρμοστικότητα. Αναλυτικές προβλέψεις.

Η πρακτικότητα αποτελεί λέξη κλειδί για την σημερινή μέρα. Οι αλλαγές στο οικογενειακό, εργασιακό και γενικότερα κοινωνικό εξωτερικό μας περιβάλλον προφανώς δημιουργούν ανατροπές σε όλες τις εκφράσεις της καθημερινότητας μας, μα η ανάγκη να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του σήμερα χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα της ζωής μας, οδηγεί στο να οργανώσουμε με τάξη και ευελιξία το πρόγραμμα της ημέρας ώστε όλα να λειτουργούν αρμονικά. Από το απόγευμα η Σελήνη περνά στον Ζυγό και επόμενο είναι μετά την τακτοποίηση των προσωπικών μας να στραφούμε και στον τρόπο όπου θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συμβιώσουμε μέσα από τους τοίχους του σπιτιού ή από ότι άλλο κοινό μοιραζόμαστε με ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν με τον καλύτερο τρόπο ειδικά σήμερα όπου δεν αρκούμαστε πια σε σκέψεις που διασφαλίζουν απλά την αρμονία στο περιβάλλον μας αλλά αναζητούμε το βάθος, την αιτία και τον λόγο που μας οδηγούν στην ανάγκη να προσαρμόσουμε τις εξωτερικές συνθήκες με μας… και το αντίθετο.

ΚΡΙΟΣ: Η μέρα σας σήμερα θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετά καλή καθώς, με το βλέμμα σας στραμμένο στα εργασιακά σας ζητήματα, θα μπορούσατε να τακτοποιήσετε οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις σας απέναντι στους άλλους. Ακόμα και ένας διακανονισμός στις οφειλές σας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους όρους. Στα αισθηματικά σας έχετε τη διάθεση ώστε με κάποια υποχώρηση να βελτιώσετε τις συνθήκες.

ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα η μέρα έχει μια επιπλέον δυνατότητα που ειλικρινά θα ήταν κρίμα να μην την εκμεταλλευτείτε. Το ενδιαφέρον σας βρίσκεται και σήμερα σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Ο διάλογος αποτελεί το κλειδί ώστε ίσως να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε κάποιες απόψεις του συντρόφου ή των συνεργατών σας που έως τώρα σας ήταν αδύνατον να κατανοήσετε. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο και στους δύο τομείς. Τα αισθηματικά σας μετά από έναν τέτοιο διάλογο και μια βαθιά ειλικρινή εξομολόγηση… θα μπορούσαν να βελτιωθούν ανέλπιστα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τη δύναμη του λόγου ξέρετε και μπορείτε πάντα να βρείτε το δίκιο σας λύνοντας κάθε παρανόηση ή ασάφεια. Οι υποψίες που δημιουργούνται σήμερα επιρρίπτουν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση… προς εσάς και από εσάς. Η σημερινή μέρα όμως έχει πραγματικά κάτι ύποπτο στην ατμόσφαιρα κάνοντας κάπως δύσκολη την επικοινωνία. Ειδικά στις επαγγελματικές σας σχέσεις δύσκολα θα έχετε τη διάθεση να μιλήσετε ανοιχτά καθώς όλα όσα ακούτε έχουν μια υποψία ανακρίβειας. Στα ερωτικά σας η ένταση του πάθους δεν αφήνει περιθώρια για άλλες σκέψεις…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα για σας στον ερωτικό τομέα τώρα που όλο το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σας. Η σημερινή μέρα φωτίζει το κομμάτι των ερωτικών σας σχέσεων που φαίνεται εξαιρετικά ελπιδοφόρο καθώς η γοητευτική παρουσία σας συνοδεύεται από έναν λόγο…που μαγνητίζει. Αν αυτή είναι η ευκαιρία που σας προσφέρεται τώρα σκεφτείτε πόσο κρίμα θα ήταν να μην την αξιοποιήσετε…

ΛΕΩΝ: Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η προσπάθεια που καταβάλετε με πραγματικό σθένος ψυχής ώστε να προφυλάξετε τους αγαπημένους σας από τις κακοτοπιές καθώς και να διατηρήσετε την ασφάλεια στους χώρους του σπιτιού ή της επαγγελματικής σας στέγης. Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με θέματα οικογένειας και κατοικίας καθώς και με κάποιες εκκρεμότητες που ίσως να μην είχατε καταφέρει να διαχειριστείτε έως σήμερα…που όλα δείχνουν μια επιπλέον ευχέρεια για άμεση λύση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Και ενώ η αναζήτηση της πρακτικότητας στις συνθήκες της καθημερινότητας δεν θα σταματήσει να σας απασχολεί βελτιώνοντας συνεχώς το περιβάλλον σας, η σημερινή μέρα σας δίνει ένα επικοινωνιακό προβάδισμα καθώς και την ευχέρεια να εκφράσετε τις απόψεις σας προβάλλοντας τον τρόπο που σκέφτεστε και λειτουργείτε. Ιδιαίτερα στις συζητήσεις με άτομα που σας ενδιαφέρουν σε αισθηματικό επίπεδο καλό θα ήταν να προσέχετε στον λόγο σας και μια ίσως… επικριτική τάση.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα μετά από έναν σύντομο απολογισμό να ασχοληθείτε με θέματα που σας ενδιαφέρουν προσωπικά. Το ενδιαφέρον της ημέρας φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως σε προσωπικά οικονομικά ζητήματα. Έκπληκτοι θα μπορούσατε να ανακαλύψετε σήμερα πως υπάρχει ένας τρόπος που ίσως δεν τον είχατε σκεφτεί έως τώρα ώστε να βελτιώσετε τα θέματα που σας απασχολούν σχεδόν μαγικά…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα σχέδια σας και τους στόχους σας προωθεί η σημερινή μέρα που δίνει πραγματικά υποσχέσεις ώστε να μπορέσετε να τις εφαρμόσετε πρακτικά και να εδραιώσετε τις ιδέες σας. Η ήδη υπάρχουσα γοητεία σας κερδίζει λίγους πόντους ακόμη μαγεύοντας τους συνομιλητές σας. Με τις συνθήκες της ημέρας να σας ευνοούν στο έπακρον θα ήταν απίθανο να μην μπορέσετε να δρομολογήσετε όλους σας τους στόχους...ιδιαίτερα τους ερωτικούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν θα μπορούσε να σας χαρακτηρίζει ουσιαστικά καμιά λέξη περισσότερο από την εξωστρέφεια. Η σημερινή μέρα έχει μια διάθεση που ίσως να σας είναι άγνωστη μα θα μπορούσε να σας φανεί εξαιρετικά ωφέλιμη. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να αντιληφθείτε ενστικτωδώς τις σκέψεις των ανθρώπων που συνομιλείτε καθώς και η ευχέρεια να κινηθείτε παρασκηνιακά διεκδικώντας τα συμφέροντά σας. Κάτι μυστήριο και κρυφό αντιλαμβάνεστε επίσης και στα άτομα που σας προσεγγίζουν… ερωτικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο άμεσο φιλικό σας περιβάλλον και αυτό δεν είναι κάτι που σας προκαλεί δυσφορία. Σήμερα όμως η μέρα έχει μια επιπλέον δυνατότητα που θα μπορούσατε να την αξιοποιήσετε έτσι ώστε να γίνει μια ουσιαστική διάκριση στα άτομα που σας προσεγγίζουν. Αξιοποιήστε τη διαίσθηση που σας δίνεται σήμερα ιδιαίτερα ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους φίλους και στους επίδοξους εραστές τους λύκους που εμφανίζονται με την αμφίεση… αρνιού.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εάν έως τώρα ήσασταν σε σκέψεις για τα επαγγελματικά σας η σημερινή μέρα σας προσφέρει μια άριστη ευκαιρία ώστε να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδια σας. Τα επαγγελματικά αποτελούν το σημείο ενδιαφέροντος και σε αυτόν τον τομέα σήμερα θα μπορούσατε να αφοσιωθείτε καθώς οι συζητήσεις θα μπορούσαν να φέρουν νέες συμφωνίες επεκτείνοντας τον επαγγελματικό σας ορίζοντα. Ερωτικά γίνεστε λίγο καχύποπτοι και κάπως… κτητικοί.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να χαρακτηριστεί αρνητική για σας. Με την Σελήνη να φωτίζει σήμερα τον κοινωνικό σας περίγυρο το ενδιαφέρον σας συγκεντρώνεται στα επαγγελματικά σας σχέδια καθόλου τυχαία φυσικά καθώς είναι η πλέον κατάλληλη μέρα για να τα προωθήσετε ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και μια επαφή με το εξωτερικό. Στα αισθηματικά σας είστε στην αναμονή ευχάριστων μηνυμάτων…

