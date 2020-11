Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: οι δηλώσεις Χαρδαλιά για νέα έκτακτα μέτρα (βίντεο)

Αυστηρότερα μέτρα επιβάλλουν οι πολυάριθμες μετακινήσεις σε όλη την χώρα, μεγάλο μέρος των οποίων κρίθηκε άσκοπο.

Αυστηρότερους περιορισμούς στην μετακινήσεις των πολιτών αποφάσισε η Κυβέρνηση κατόπιν των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων και στην σκιά του νέου ημερήσιου ρεκόρ θανάτων στην Ελλάδα, καθώς και των νέων 2752 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Δείτε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς: