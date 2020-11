Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρόνος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρόνος αρνείται πως συμμετείχε στη δολοφονία της 50χρονης στην Αγία Βαρβάρα και υποστήριξε πως ήταν στο διαμέρισμα, αλλά δεν γνώριζε ότι θα γινόταν δολοφονία.

"Δεν τη σκότωσα εγώ. Ζητάω συγγνώμη. Ήμουν μπροστά στο φόνο. Το λάθος μου είναι ότι δεν τον εμπόδισα. Έμεινα μαζί τους από φόβο. Με απείλησαν ότι αν φύγω θα φορτώσουν σε εμένα το έγκλημα. Δεν ήξερα τι θα συμβεί. Μου είχαν πει ότι θα κλέβαμε μια πιστωτική κάρτα για να πάμε για ψώνια. Τον φόνο τον έκανε μόνος του ο 17χρονος. Η κοπέλα ήταν στο διπλανό δωμάτιο", υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος.

Κατά τον δικηγόρο του, Θανάση Ράπτη, ζήτησε συγγνώμη που δεν εμπόδισε ό, τι συνέβη και που δεν το είπε στις αρχές άμεσα. “Από φόβο και αμηχανία παρέμεινε με τους άλλους δύο εφήβους, αλλά μετά επέστρεψε στο Λουτράκι και παραδόθηκε στις αρχές", τόνισε ο συνήγορός του.

Βάσει της ηπιότερης ποινικής μεταχείρισης που προβλέπει η νομοθεσία για τους ανηλίκους, η προφυλάκιση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες, ενώ το ανώτατο όριο ποινής που μπορεί να επιβληθεί, ακόμα και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, είναι οκτώ χρόνια.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (12.11.2020) η 15χρονη και ο 17χρονος φίλος της θα απολογηθούν στην ανακρίτρια ανηλίκων.