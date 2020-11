Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: Νέες τεχνολογίες και συνεργασία για την καταπολέμηση της πανδημίας

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 3ο Paris Peace Forum.

Τη σημασία της συνεργασίας, του μοντέλου της συλλογικής καινοτομίας και της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στις λύσεις που προσφέρουν οι τεχνολογίες αιχμής, και δη η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού όσο και κυρίως κατά τη διαδικασία οικοδόμησης μίας νέας παγκόσμιας τάξης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του στο 3ο Paris Peace Forum, που είναι αφιερωμένο στη συλλογική αντίδραση στην πανδημία και στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε κοινά προβλήματα.

«Σε όλη την Ευρώπη, η συνεργασία μας πέτυχε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο. Πρόκειται για ένα από τα μοντέλα συνεργασίας που θα πρέπει να ορίσουν το μέλλον μας. Αν πράγματι έχουμε κάποιες ελπίδες να οικοδομήσουμε μία νέα παγκόσμια τάξη, μετά την έξοδο από αυτή την πανδημία, οφείλουμε να ασπαστούμε τη δύναμη, πρέπει να "αγκαλιάσουμε" τη δύναμη της συλλογικής καινοτομίας: Να επενδύσουμε στον ψηφιακό τομέα, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να στραφούμε σε βιώσιμες λύσεις και σε οικονομίες με υψηλούς μισθούς για το μέλλον μας» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προειδοποίησε με νόημα ότι «δεν μπορούμε πια να περιοριζόμαστε, να καθοδηγούμαστε από στενόμυαλα προσωπικά συμφέροντα ή να παρενοχλούμαστε από κακόβουλα κράτη».

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μπορούν να βρεθούν λύσεις στα πλέον πιεστικά και σύνθετα προβλήματα μέσω της διαμόρφωσης μίας κοινής γραμμής, η οποία, όπως είπε, θα εδράζεται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και το κράτος δικαίου.

Αναφερόμενος στην μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως μολονότι το 2020 χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα, χάθηκαν θέσεις εργασίας και οι οικονομίες ανά την υφήλιο είναι σε ύφεση, η δραστηριότητα και η προσφορά των ειδικών, των ιατρών, των νοσηλευτών, των επιστημόνων και όλων όσοι καινοτομούν αποτελεί φορέα ελπίδας. «Στην Ελλάδα, οι ειδικοί αυτοί μας επέτρεψαν να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά (από την πανδημία), να περιορίσουμε την διάδοση (του ιού) και να έχουμε σταθερά έναν χαμηλό απολογισμό όσον αφορά τους θανάτους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 3ο Paris Peace Forum:



Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτού του forum, τη στιγμή που πολεμάμε όλοι αυτή την τρομερή ασθένεια.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,

Πολλοί από μας θα ήθελαν να ξεχάσουν αυτή τη χρονιά. Χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα και ζήσαμε μέσα στην απομόνωση και τον φόβο.

Χάθηκαν θέσεις εργασίας και κινδυνεύουν οι βιοτικοί μας πόροι. Οι οικονομίες μας βρίσκονται σε ύφεση.

Κι όμως, το 2020 είναι επίσης φορέας ελπίδας. Ελπίδας που ενσαρκώνεται και ορίζεται από τους ειδικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους επιστήμονες και όσους καινοτομούν.

Στην Ελλάδα, οι ειδικοί αυτοί μας επέτρεψαν να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από (την πανδημία), να περιορίσουμε την διάδοση (του ιού) και να έχουμε σταθερά έναν χαμηλό απολογισμό όσον αφορά τους θανάτους.

Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν είχαν δουλέψει μαζί, αν αυτές οι ομάδες ειδικών δεν είχαν υιοθετήσει μία προσέγγιση που έδινε έμφαση στη συνεργασία, τη σύνθεση ειδικοτήτων και την εξωστρέφεια, η οποία γρήγορα ενσωμάτωσε τεχνολογίες αιχμής και λύσεις που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Σε όλη την Ευρώπη, η συνεργασία μας πέτυχε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο. Πρόκειται για ένα από τα μοντέλα συνεργασίας που θα πρέπει να ορίσουν το μέλλον μας.

Αν πράγματι έχουμε κάποιες ελπίδες να οικοδομήσουμε μία νέα παγκόσμια τάξη, μετά την έξοδο από αυτή την πανδημία, οφείλουμε να ασπαστούμε τη δύναμη πρέπει να «αγκαλιάσουμε» τη δύναμη της συλλογικής καινοτομίας: Να επενδύσουμε στον ψηφιακό τομέα, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να στραφούμε σε βιώσιμες λύσεις και σε οικονομίες με υψηλούς μισθούς για το μέλλον μας.

Δεν μπορούμε πια να περιοριζόμαστε, να καθοδηγούμαστε από στενόμυαλα προσωπικά συμφέροντα ή να παρενοχλούμαστε από κακόβουλα κράτη.

Μπορούμε να βρούμε λύσεις στα πιο πιεστικά και σύνθετα προβλήματα του κόσμου μας. Μόνον όμως εφόσον εργαστούμε μαζί για την επίτευξη μίας νέας διεθνούς κοινής γραμμής που θα εδράζεται στην αλληλεγγύη, την συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και στο κράτος δικαίου.

Αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο αυτού του forum, έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα στοιχήματα και τις προκλήσεις που μας απασχολούν από κοινού. Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία.