Μπήκε με το αυτοκίνητό του σε αστυνομικό τμήμα (βίντεο)

Εκκένωση του αστυνομικού τμήματος και αποκλεισμός της περιοχής, μετά το περιστατικό.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα το βράδυ της Τετάρτης, αφού ένα όχημα προσέκρουσε προηγουμένως σε ένα αστυνομικό τμήμα του βόρειου Λονδίνου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα του Έντμοντον Γκριν, το οποίο στη συνέχεια εκκενώθηκε.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο μπροστά στο τμήμα και έναν άνδρα που φαίνεται σαν να προσπαθεί να βάλει φωτιά στον δρόμο. Αστυνομικοί πέφτουν πάνω του και τον ακινητοποιούν. Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί.

«Το όχημα παραμένει στο σημείο» και ερευνάται, ανέφερε η αστυνομία. Το αστυνομικό τμήμα εκκενώθηκε και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Η βουλευτής της περιοχής Κέιτ Όσαμορ έγραψε στο Twitter ότι σημειώθηκε ένα «μείζων συμβάν» στο Έντμοντον Γκριν. «Παρακαλώ, μείνετε ασφαλείς αν βρίσκεστε στην περιοχή», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για το επεισόδιο αυτό.

Στις αρχές του μήνα η Βρετανία αύξησε το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στη χώρα σε «σοβαρό», που σημαίνει ότι θεωρείται πολύ πιθανή η εκδήλωση μιας επίθεσης, μετά και τα πρόσφατα συμβάντα στη Γαλλία και την Αυστρία. Η κυβέρνηση ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή.