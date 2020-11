Πολιτική

Η Κεραμέως για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία

Τι δηλώνει η Υπ. Παιδείας για την τηλεκπαίδευση και το πρόβλημα στην πλατφόρμα. Τι θα γίνει με τα κλειστά σχολεία.

Πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των κομμάτων να δουν τη σύμβαση με την εταιρεία Cisco, η οποία έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας της, Webex, απηύθυνε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δωρεά και ότι το Δημόσιο «δεν έχει ξοδέψει ούτε ευρώ». Επιπλέον, χαρακτήρισε «τεράστιο εγχείρημα» την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ανέφερε, δε, ότι κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης υπήρξε συμμετοχή πάνω από 3,2 συνδεδεμένων και περισσότερα από 9 εκατομμύρια λεπτά μαθημάτων.

Εκτός των άλλων, η κ. Κεραμέως απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εισήγηση από τη μεριά των ειδικών για το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων.

Στην περίπτωση που προχωρήσει η αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων η υπουργός δήλωσε πως θα κινηθούν σε 2 επίπεδα που είναι έτοιμα:

Εκπαιδευτική τηλεόραση.Έχουν βιντεοσκοπηθεί πάνω από 220 μαθήματα που γίνανε εκ του μηδενός, χτίστηκε μια βιβλιοθήκη πάνω στην εθελοντική προσφορά καθηγητών η οποία θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΡΤ για την προβολή εκπαιδευτικών επεισοδίων

Τηλεκπαίδευση