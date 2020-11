Τεχνολογία - Επιστήμη

Το “πείραμα” του δεύτερου lockdown στην Αθήνα

Η σύγκριση με την πρώτη καραντίνα και η απορία του Γεράσιμου Χουλιάρα.

Η Αττική κινείται και πάλι σε ρυθμούς lockdown τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ένα πείραμα που έκανε ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας, δείχνει μια σημαντική διαφορά με την πρώτη καραντίνα της χρονιάς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Χουλιάρας εξηγεί: «Τα δύο σημερινά σεισμογραφήματα από το Θησείο (ATH) και την Πεντέλη (PTL) ξεκινούν την καταγραφή τους όπως φαίνεται αριστερά ώρα 12:00 Γκρήνουιτς δηλαδή 02:00 ώρα Ελλάδος.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Αθήνα-Θησείο έχει πιο πολύ "θόρυβο" που ξεκινάει τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η Πεντέλη συνεχίζει να καταγράφει σε πλήρη ησυχία.

Όταν είχα κάνει το ίδιο πείραμα τις πρώτες ημέρες καραντίνας στην Αθήνα την άνοιξη δεν περπατούσε ούτε μυρμήγκι και η καταγραφή ήταν το ίδιο ήσυχη όπως και ο σεισμογράφος στην Πεντέλη.

Που πάει αυτός ο κόσμος ; σίγουρα όχι σε τηλεργασία σήμερα».