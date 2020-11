Life

Παντρεύονται οι Λάμπρος Χούτος και Ματίνα Ζάρα (βίντεο)

Ο Λάμπρος Χούτος και η Ματίνα Ζάρα μιλούν στο "The 2Night Show" για τον επικείμενο γάμο τους… Πώς είναι διαμορφωμένη η καθημερινότητα τους; Ζηλεύει ο ένας τον άλλον και πώς βιώνουν τη σχέση τους τώρα που είναι αρραβωνιασμένοι;