Αδίστακτοι εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία και άδειαζαν σπίτια

Στη "φάκα" της Αστυνομίας αδίστακτη σπείρα που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες. Πώς δρούσαν, σε ποιες περιοχές "χτυπούσαν".



Συνελήφθησαν, την 9-11-2020 στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., δύο ημεδαποί (23 και 41 ετών), μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε περιοχές της Αττικής αλλά και της περιφέρειας. Ο 41χρονος κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, συγκατηγορούμενοι τυγχάνουν και έτερα άτομα μέλη της συμμορίας, με δύο ημεδαπούς (ένας 23χρονος και ένας 24χρονος) να έχουν ταυτοποιηθεί και να αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ανωτέρω μέλη τουλάχιστον από τα τέλη του μήνα Αυγούστου του 2020, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από πέντε τουλάχιστον μέλη, με διαρκή συστηματική δράση και διακριτούς ρόλους με εναλλασσόμενη σύνθεση, διαπράττοντας διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αττικής (Βάρη, Π. Φάληρο, Νίκαια) και σε λοιπά μέρη της ελληνικής επικράτειας ( Άρτα και Πρέβεζα).

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας, πρωινές και μεσημβρινές ώρες, μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το επιχειρησιακό τους όχημα και αφού εντόπιζαν την προς διάρρηξη οικία, εισέρχονταν σε αυτή είτε από ανασφάλιστα σημεία εισόδου, όπως θύρες και μπαλκονόπορτες, είτε παραβιάζοντας αυτά με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση τους, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με χειρουργικές μάσκες, εκμεταλλευόμενοι τα μέτρα πρόληψης για τη διάδοση του κορονοϊού.

Όσον αφορά τους διακριτούς ρόλους, ο 23χρονος μη συλληφθείς κατηγορούμενος παρέμενε εντός του επιχειρησιακού αυτοκινήτου σε κοντινή απόσταση από την στοχοποιημένη οικία, παρέχοντας στα υπόλοιπα μέλη συνδρομή είτε με τη μορφή ειδοποίησης αν προσέγγιζαν οι ένοικοι ή αστυνομικοί, είτε για την άμεση παραλαβή τους από το σημείο. Τα υπόλοιπα μέλη ανά περίπτωση προκαθόριζαν τους ρόλους τους σε αυτούς που εισέρχονταν στην οικία (δύο άτομα) και σε αυτούς που θα επιτηρούσαν εξωτερικά την οικία.

Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας των μελών της συμμορίας, συνιστά το γεγονός ότι δε δίστασαν ακόμη και να επιτεθούν, ασκώντας σωματική βία κατά αστυνομικού, ώστε να αποφύγουν επικείμενη σύλληψή τους, αμέσως μετά τη απόπειρα κλοπής από οικία.

Τα κλοπιμαία τα απέκρυπταν στην κατοικία του 41χρονου συλληφθέντα, ο οποίος και είχε εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής με κάμερες σε διάφορα σημεία εξωτερικά της οικίας ως μέτρο προειδοποίησης σε ενδεχόμενο εντοπισμού τους.

Από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -11- περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από οικίες.

Από τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, κοσμημάτων, το χρηματικό ποσό των -4.060- ευρώ, -1- καταγραφικό μηχάνημα αποθήκευσης δεδομένων καμερών επιτήρησης, -5- κάμερες επιτήρησης, -1- οθόνη αναπαραγωγής εικόνας, γάντια και είδη ρουχισμού των κατηγορουμένων που φορούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και το επιχειρησιακό αυτοκίνητο της συμμορίας.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση, υπερβαίνει το ποσό των -35.000- ευρώ.

Οι ανωτέρω δύο 23χρονοι –κατηγορούμενος και συλληφθείς- έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για κλοπές και ληστείες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.