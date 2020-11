Πολιτική

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κυστικής Ίνωσης: φωταγωγήθηκε η Βουλή

Με το σύνθημα «Απεριόριστη Ανάσα-Breath without Borders» φωταγωγήθηκε σήμερα η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κυστικής Ίνωσης, από 15-21 Νοεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η φωταγώγηση εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που ενημερώνει για την προσπάθεια των ασθενών με Κυστική Ίνωση να έχουν ισότιμη πρόσβαση, χωρίς σύνορα στην Ευρώπη, στις θεραπείες και στις παροχές υγείας που «θα ενδυναμώσουν την ανάσα τους».

Σημειώνεται επίσης ότι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση στη χώρα μας δίνουν αγώνα για την ανάπτυξη μεταμοσχεύσεων πνεύμονα, την ισότιμη και άμεση πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες, την αυτοδιαχείριση της νόσου και τη βελτίωση των εξειδικευμένων μονάδων με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.