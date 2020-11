Life

“Ήλιος”: ανοιχτά μέτωπα και αποκαλύψεις (εικόνες)

Συναρπαστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος» που προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στον ΑΝΤ1, στις 20:00…

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 43

Η σχέση της Λήδας με τον Δημήτρη δείχνει να είναι στα καλύτερά της, αφού η Λήδα έχει συμφωνήσει επιτέλους να μείνουν μαζί. Ο Δημήτρης είναι ευτυχισμένος με την προοπτική να φτιάξουν οικογένεια. Ο Φίλιππος όμως, αντιδρά, νιώθοντας πως η παρουσία του Δημήτρη στη ζωή του Πέτρου θα τον επηρεάσει και θα τον απομακρύνει απ’ αυτόν. Απ’ την άλλη, ο κλοιός γύρω απ’ τον Μάνο σφίγγει. Ο Δήμος προσπαθεί να πείσει την Μάρθα να καταδώσει τον Μάνο και αποφασίζει να συνεργαστεί με τον Δημήτρη για να τον ξεσκεπάσουν. Το θέμα είναι να πείσουν και την Νέλλη. Κι όλα αυτά, ενώ η Αντωνίου, αποφασίζει να κηρύξει πρώτη τον πόλεμο, ώστε να αποκαταστήσει το καλό της όνομα.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 44

Η σύλληψη του Μάνου αναγκάζει τους πάντες να διαλέξουν στρατόπεδο. Η Νέλλη προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί απ’ την κατάσταση για να σώσει τον εαυτό της, αλλά είναι παγιδευμένη. Η Νίκη θα φτάσει να κάνει τα πάντα προκειμένου να σώσει το γιο της. Ο Ντίνος χαμογελά επιτέλους αγκαλιά με την Λένα λίγο πριν την αθωότητα του. Οι καταθέσεις της Μάρθας και της Εύας είναι καθοριστικές για εκείνον. Ο Δήμος ανακαλύπτει αυτό που φοβόταν για την Νίκη. Ο Φίλιππος προσπαθεί να προλάβει μια λάθος κίνηση της Αλεξάνδρας. Ο Δημήτρης προσπαθεί να εντοπίσει τον αποστολέα των μηνυμάτων που πλέον είναι σίγουρος ότι είναι και ο δολοφόνος της Αγγελικής. Μαζί με την Λήδα θα δουν ξανά σχολαστικά το βίντεο του ύποπτου με την κουκούλα και θα εντοπίσουν μια λεπτομέρεια που δεν είχαν παρατηρήσει νωρίτερα. Η Λήδα θα ανακαλύψει κατά λάθος το ζητούμενο στοιχείο, εκεί όμως που δεν το περίμενε.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 45

Η Λήδα σοκαρισμένη ανακαλύπτει ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος που σκότωσε την αδερφή της 18 χρόνια πριν... Τώρα κινδυνεύει και η ίδια από τα χέρια του… Ο Φίλιππος θα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και θα κάνει τα πάντα για να τη σώσει… Η Νέλλη σε απόγνωση ομολογεί πως τα χάπια τα πουλούσαν μαζί με τον Μάνο, ενώ έρχεται πιο κοντά με την Αλίκη, αναγνωρίζοντας την βοήθεια που της πρόσφερε. Η Νίκη και ο Δήμος έρχονται σε σύγκρουση για την υπόθεση του Μάνου, ενώ και η Μυρτώ κατηγορεί τον πατέρα της ότι δεν υποστήριξε τον Μάνο, όπως όφειλε. Ο Διονύσης φοβάται πως ο Φίλιππος του παίζει παιχνίδι και όταν περάσει στα χέρια του η εταιρεία, θα πετάξει όλους τους εργαζόμενους στον δρόμο. Ο Μάνος ζητάει από τον πατέρα του να τον βοηθήσει, αλλά η αντίδρασή του δεν θα είναι αυτή που περιμένει…

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 46

Οι γονείς της Λήδας δεν έχουν μάθει ακόμη την αλήθεια για τη δολοφονία της Αγγελικής… Όταν μάθουν ποιος πραγματικά τη σκότωσε θα ζήσουν έναν πραγματικό εφιάλτη… Το φινάλε, όμως, της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη και θα είναι σοκαριστικό για όλους… Ο Φίλιππος αρχίζει να αμφιβάλλει για την μητέρα του για ακόμη μία φορά, ενώ νιώθει μόνος του ξανά αφού η Αλίκη θα βρεθεί απέναντι του και θα τον αμφισβητήσει. Ο Ντίνος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί ξανά στο σχολείο, ενώ η Εύα του αποκαλύπτει ότι η σχέση της Λένας με τον Πέτρο δεν ήταν απλώς φιλική… Η Νίκη βρίσκεται σε αδιέξοδο και θα κάνει σπασμωδικές κινήσεις για να βοηθήσει τον γιο της να βγει από την φυλακή.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 47

Η Λήδα έχει πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Απ’ τη μια η Μαρία κατηγορεί τον εαυτό της, τόσο για την μοίρα της Αγγελικής που δεν μπόρεσε να την αλλάξει, όσο και για τις ευθύνες που ρίχνει όλα αυτά τα χρόνια άδικα στην Λήδα. Απ’ την άλλη, η επιμονή κι η λαχτάρα του Δημήτρη να ζήσουν πια μαζί την καταπιέζει, αφού ακόμη παλεύει να ελευθερωθεί απ’ τα αισθήματά της για τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππος, όμως, κάνει το ίδιο. Προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με την Αλίκη. Ωστόσο η στάση της Αλίκης, που επηρεάζεται πάντα απ’ τα κρυφά σχέδια της Αλεξάνδρας, δεν βοηθούν καθόλου τη σχέση της με τον Φίλιππο.

