Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: τέλος στο σίριαλ της έδρας για τον αγώνα με Σλοβενία

Μόλις 4 μέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι, βρέθηκε η έδρα της αναμέτρησης για το Nations League.

Το σίριαλ για το που θα διεξαχθεί ο αγώνας της Τετάρτης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Σλοβενία έλαβε τέλος. Η UEFA ενέκρινε την Ριζούπολη και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενήσει στο γήπεδο "Γ. Καμάρας" στις 18/11/2020 με ώρα έναρξης 21:45, την Σλοβενία για την κρίσιμη 6η αγωνιστική του Nations League.

Αρχικά ο αγώνας ήταν να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω της κακής αγωνιστικής κατάστασης του γηπέδου. Στη συνέχεια δηλώθηκε η Τούμπα, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να γίνει εκεί ο αγώνες λόγω του κορονοϊού.

Η ΕΠΟ με σημερινή της ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Ριζούπολη. «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ελλάδας-Σλοβενίας για τον 3ο όμιλο της League C του Nations League (6η αγωνιστική) θα διεξαχθεί στο γήπεδο "Γ. Καμάρας" της Ριζούπολης στις 18/11/2020 με ώρα έναρξης 21:45», αναφέρει η ανακοίνωση.