Κορονοϊός: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Λαγκαδά

Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης Τασσιάς που νοσηλευόταν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με προβλήματα υγείας λόγω Covid-19 .

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία το 1979 και το τμήμα της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1982.

Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε Διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ανέλαβε τη διεύθυνση του Γραφείου Νεότητος.

Το 1983 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και υπηρέτησε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου μέχρι το 1994. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στον ιερό ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου ως ιερατικός προϊστάμενος.

Από το 1983 υπηρέτησε ως ηγούμενος σύμβουλος της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, από το 1994 υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τότε πρωτοστάτησε στην διεκδίκηση της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη από την Εκκλησία ως χώρου λατρείας και πλέον η Ροτόντα δίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για ορισμένες λειτουργίες κάθε έτος.

Εξελέγη στις 10 Μαΐου 2010 από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως Μητροπολίτης Λαγκαδά. Η χειροτονία του σε Επίσκοπο έγινε στις 16 Μαΐου 2010 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο Β΄ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και μελέτες θεολογικού περιεχομένου. Έχει λάβει μέρος σε Θεολογικά Συνέδρια. Έχει διδάξει σε Κατηχητικά Φροντιστήρια και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Για περίπου 20 χρόνια παρουσίασε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Ακόμα έχει διδάξει στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης.