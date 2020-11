Πολιτική

Ερντογάν από Κατεχόμενα: δεν θα ανεχτούμε διπλωματικά παιχνίδια

Από την Αμμόχωστο τάχθηκε υπέρ της λύσης δύο κρατών λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία καταστράφηκε το1963 και το 1974 από την ελληνική χούντα.

Κάτω από καταρρακτώδη βροχή έφτασε στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Κυριακής (15/11). Ο Τούρκος Πρόεδρος συνοδευόταν από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ και Τούρκους αξιωματούχους.

Παρά τις ευρείες προετοιμασίες που έγιναν, όλοι οι παρευρισκόμενοι περιορίσστηκαν στα στέγαστρα του χώρου της περιοχής Λεωφόρου Κέννεντυ, καθώς κατά την άφιξη του Τούρκου Προέδρου ξέσπασε καταιγίδα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι.

Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν «πρώτα να δούμε τη θέα και μετά να τα πούμε». Προηγήθηκε τελετή στο μνημείο Φαζίλ Κιουτσούκ αλλά και παρέλαση η οποία ολοκληρώθηκε με πτήσεις τουρκικών F-16 που σχημάτισαν την Ημισέλινο.

Κατά την ομιλία του ο Ερντογάν τόνισε ότι το βήμα που έγινε στο Βαρώσι δεν είναι για να δημιουργήσει νέα προβλήματα αλλά να διορθώσει τα παλιά προβλήματα. Για τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «ως εγγυήτρια χώρα δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλα διπλωματικά παιχνίδια».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της λύσης δύο κρατών λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία καταστράφηκε το 1963 και το 1974 από την ελληνική χούντα. Σήμερα κατά τον Ερντογάν υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο. «Μια λύση δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει της κυριαρχικής ισότητας. Αυτό έδειξαν να θέλουν και οι Τουρκοκύπριοι με την επιλογή του Τατάρ στις πρόσφατες εκλογές. Δεν ανεχόμαστε πλέον παιχνίδια διπλωματίας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε και στους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του λέγοντας να πάνε να διαμαρτυρηθούν στον Κύπριο Πρόεδρο στο Νότο.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ στην ομιλία του για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους ανέφερε πως η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά υπό την προϋπόθεση πως θα συζητηθούν και άλλα μοντέλα λύσης πλην της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Φανατικοί υποστηρικτές του Τούρκου Προέδρου έστησαν καρτέρι στην αυτοκινητοπομπή που τον μετέφερε από το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου και φώναζαν συνθήματα υπέρ του. Ο ίδιος μάλιστα σταμάτησε την πορεία του οχήματος και εξήλθε, χαιρετώντας τους και κάνοντας μαζί το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων, σε μια εικόνα που στοιχειώνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα των Κυπριών.