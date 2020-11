Πολιτική

Η Ελλάδα ζητά αγορά F-35 από τις ΗΠΑ

Η πρόταση θα περιλαμβάνει αρχικά την απόκτηση 6 μαχητικών με λίγες ώρες πτήσης που μπορούν να παραδοθούν άμεσα.

Έτοιμη είναι η πρόταση προς τις ΗΠΑ, για την αγορά 6 έξι μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, με λίγες ώρες πτήσης, τα οποία θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ελλάδα ακόμα και εντός του 2021.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», η Αθήνα σκοπεύει σύντομα, να προωθήσει το σχεδιασμό και για την απόκτηση ακόμη 18 νέων αεροσκαφών αυτού του τύπου.

Η προώθηση του ελληνικού αιτήματος θα γίνει, εκτός απροόπτου, μέσω διακρατικής συμφωνίας τύπου FMS (αμερικανικό Πεντάγωνο), με την αποστολή επιστολής αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance).

Για τον τρόπο που μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση των έξι ελαφρώς μεταχειρισμένων F-35 υπάρχουν αρκετές ιδέες στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως η χρησιμοποίηση κάποιων από τις προβλέψεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) σχετικά με τη χρήση της αεροπορικής βάσης της Σούδας.

Η άφιξη έξι F-35 θα μπορούσε να συντονιστεί και με τη σταδιακή προώθηση του προγράμματος της αναβάθμισης 85 F-16 της Π.Α. σε διαμόρφωση «Viper», ώστε σταδιακά να μπορεί να συνεργαστούν.

Ταυτόχρονα η Π.Α. και η «Λόκχιντ Μάρτιν» συζητούν για την αναβάθμιση των 38 παλαιότερων F-16 Block 50, σε διαμόρφωση «Plus advance», αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, εξαρτήματα των F-16 που θα εκσυγχρονιστούν σε «Viper».

Αυτές οι εργασίες δεν θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, αλλά σε κάποια από τις Πτέρυγες Μάχης της Π.Α., προκειμένου η Αεροπορία να μπορεί να ελέγχει τις διαθεσιμότητές της, με βάση και το καθημερινά απαιτητικό πτητικό έργο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.