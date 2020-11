Τοπικά Νέα

Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Ασύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια γραφεία Ασύλου αναστέλλεται η λειτουργία τους και μέχρι πότε.

Με απόφαση του διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 17 έως και 20 Νοεμβρίου η λειτουργία του περιφερειακού γραφείου ασύλου Θεσσαλονίκης και του αυτοτελούς κλιμακίου ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, που εδρεύει στις ίδιες εγκαταστάσεις.