Καιρός

ΕΛΑΣ: έλεγχοι και προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες και κράνη, μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Εξονυχιστικούς ελέγχους πραγματοποιεί από το πρωί η Ελληνική Αστυνομία, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δέκα προσαγωγές, ενώ κατασχέθηκαν μια σειρά από αντικείμενα που παραπέμπουν σε… προετοιμασία για επεισόδια.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες, είναι και άτομο που είχε κατηγορηθεί το πριν από χρόνια για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και αποφυλακίστηκε υπό όρους.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν ελέγχους σταμάτησαν ύποπτο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε ο προσαχθείς και ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν κοντάρια και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ για έλεγχο στην οδό Σταδίου, στο ύψος του αγάλματος του Κολοκοτρώνη.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοντάρια, κράνη και αντιασφυξιογόνες μάσκες.