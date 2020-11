Κοινωνία

ΕΛΑΣ: συλλήψεις για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών στα Σεπόλια

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έχω από το ΑΤ της περιοχής όπου προπηλάκισαν και εξύβρισαν αστυνομικούς.

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Σεπόλια για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι, στον σταθμό μετρό Σεπολίων, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» πετώντας εναντίον τους πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αμέσως μετά, τα άτομα αυτά διέφυγαν από το σημείο και ένα από αυτά συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έξω από πολυκατοικία. Πρόκειται για 24χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για σωματικές βλάβες, απείθεια, αντίσταση, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και των διατάξεων περί κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά τη σύλληψη του 24χρονου, ομάδα περίπου 40 ατόμων, μεταξύ των οποίων και οικεία του πρόσωπα, πήγαν έξω από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου προπηλάκισαν, εξύβρισαν και επιχείρησαν να τραυματίσουν με χρήση σωματικής βίας και πετώντας μεταλλικά αντικείμενα σε αστυνομικούς.

Τότε συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο οικεία πρόσωπα του 24χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σημειώνεται, ότι ένας από τους συλληφθέντες, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, με παθολογικά αίτια.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελία.