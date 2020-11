Υγεία - Περιβάλλον

Εθελοντική αιμοδοσία από τον Δήμο Αθηναίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία. Ολόκληρο το πρόγραμμα αιμοδοσίας για την Αθήνα.

Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας της χώρας δοκιμάζεται καθημερινά από την πανδημία του κορονοϊού, η ανάγκη για προσφορά αίματος γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και αποτελεί μια σπουδαία πράξη ζωής και αγάπης για τον συνάνθρωπό μας.

Στο πλαίσιο αυτό της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεχίζεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με ακόμα μεγαλύτερη ένταση η εθελοντική αιμοδοσία στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και το Ογκολογικό Κηφισιάς «Αγ. Ανάργυροι».

Τα Δημοτικά Ιατρεία, με το εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό που διαθέτουν, διασφαλίζουν την τήρηση όλων των προϋποθέσεων για ασφαλείς αιμοδοσίες, αλλά και των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα Δημοτικά Ιατρεία στα οποία θα γίνουν οι αιμοδοσίες για να κλείνουν ραντεβού. Η διοργάνωση τους γίνεται από την Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας υπό την εποπτεία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μανώλη Καλαμπόκα.

Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί αιμοδοσίες από 23/11/2020 έως και 18/12/2020 ως εξής:

1ο Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο ((Σόλωνος 78, Τηλ. Ραντεβου: 2103626587),

23/11/2020: ώρες 13.00 - 17.00

24/11/2020: ώρες 13.00 - 17.00

25/11/2020: ώρες 13.00 - 17.00

2ο Δημοτικό Ιατρείο - Νέος Κόσμος (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, Τηλ. Ραντεβού: 2109239865)

26/11/2020: ώρες 13.00 - 17.00

27/11/2020: 26/11/2020: ώρες 13.00 - 17.00

17/12/20: ώρες 13.00 - 17.00

18/12/2020: ώρες 13.00 - 17.00

6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κυψέλη (Χανίων 4β, Τηλ. Ραντεβού: 2108836200)

7/12/2020: ώρες 9:00 - 13.30

11/12/2020: ώρες 9:00 - 13.30

4ο Δημοτικό Ιατρείο – Κολωνός (Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, Τηλ. Ραντεβού: 2105121921)

8/12/2020: ώρες 13.00 - 17.00

9/12/2020: ώρες 13.00 - 17.00

10/12/2020: ώρες 13.00 - 17.00