Πολιτισμός

Βίνσεντ βαν Γκογκ: Ψηφιακή συλλογή με εκατοντάδες έργα του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μελλοντικός στόχος είναι σε αυτήν να περιληφθούν όλα τα έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Η Ολλανδία, όπως και η χώρα μας αλλά και σχεδόν όλη η Ευρώπη, επιστρέφει σε νέο εγκλεισμό λόγω έξαρσης της μετάδοσης της Covid-19 και μια ομάδα ολλανδικών μουσείων εγκαινίασε το εγχείρημα να φέρει στο «έγκλειστο» κοινό τα έργα φημισμένων ζωγράφων.

Προτεραιότητα δόθηκε στον Βίνσεντ βαν Γκογκ, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ζωγράφους παγκοσμίως και το πρότζεκτ «Van Gogh Worldwide» παρουσιάζει μια ψηφιακή συλλογή περισσότερων από 1.000 αριστουργημάτων του καλλιτέχνη.

Η δημιουργία της ψηφιακής συλλογής https://vangoghworldwide.org/ ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια από το Van Gogh Museum στο Άμστερνταμ και σήμερα σχεδόν τα μισά από τα μετα-ιμπρεσιονιστικά έργα του Βαν Γκογκ προσφέρονται – με σχολιασμό από ειδικούς – στον κόσμο να τα απολαύσει από την ασφάλεια του σπιτικού του.

Ο Βαν Γκογκ έζησε από το 1853 ως το 1890, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των διάσημων έργων του ολοκληρώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του. Στην ψηφιακή συλλογή είναι πλέον σε κοινή θέα πολλές από τις 860 ελαιογραφίες του.

Αλλά ο Βαν Γκογκ ήταν, επιπλέον, και γόνιμος σκιτσογράφος και πολλά από τα σκίτσα του είναι διαθέσιμα. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες στο «Van Gogh Worldwide» επιτρέπουν εις βάθος ματιά στον δημιουργό και τα δημιουργήματά του.

Δίνονται επίσης πληροφορίες για τα μουσεία στα οποία στεγάζονται, όπως λεπτομέρειες αποκατάστασης των έργων, φωτογραφίες του πίσω μέρους των έργων και άλλες λεπτομέρειες.

Προς το παρόν, η ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει τα έργα που υπάρχουν στα μουσεία της Ολλανδίας: Van Gogh Museum, Kroller-Muller Museum, Rijksmuseum, Netherlands Institute for Art History και Museum Boijmans Van Beuningen.

Μελλοντικός στόχος του εγχειρήματος είναι να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων και πολλά άλλα έργα του Βαν Γκογκ που βρίσκονται σε μουσεία σκορπισμένα σε όλον τον πλανήτη.