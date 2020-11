Κοινωνία

Έκλεβαν πολυτελή αυτοκίνητα με high tech εξοπλισμό

Στα χέρια της ΕΛΑΣ σπείρα που έκλεβε πανάκριβα οχήματα, εκ των οποίων 9 βρέθηκαν και επιστράφηκαν στους κατόχους τους.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία που διέπραττε κλοπές πολυτελών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, από τις αρχές του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, υπήρξε έξαρση στις κλοπές πολυτελών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, για την αφαίρεση των οποίων απαιτείται προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και εξειδικευμένες γνώσεις.

Κατόπιν τούτου, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία κατάφερε να αποκαλύψει τη δράση σπείρας που προέβαινε στις ανωτέρω κλοπές, να ταυτοποιήσει και τελικά να εντοπίσει δύο από τα μέλη της.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 12-11-2020 στο Γαλάτσι και στον Πειραιά, δύο (2) ημεδαποί (ηλικίας 39 και 26 ετών) ως μέλη της, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, δύο έτεροι ημεδαποί, μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της συμμορίας, τα μέλη εντόπιζαν οχήματα που ήταν σταθμευμένα, είτε έξω από οικίες, είτε σε μόνιμους ή προσωρινούς χώρους στάθμευσης οχημάτων και με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές απενεργοποίησης immobilizer, τα αφαιρούσαν.

Στη συνέχεια, τα στάθμευαν προσωρινά σε ερημικούς δρόμους και αφού διαπίστωναν ότι δε διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, τα μετέφεραν σε κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων, τους οποίους είχαν νοικιάσει για το σκοπό αυτό.

Ακολούθως, αφού τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας ελληνικών αλλά και ξένων αρχών, τα παρέδιδαν σε μέλη κυκλωμάτων παράνομης εισαγωγής και μεταφοράς αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Βρέθηκαν μετά από έρευνες και κατασχέθηκαν πλήθος κλειδιών οχημάτων, τηλεχειριστήρια αυτοκινήτων, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, διαρρηκτικό εργαλείο, διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές κλπ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί (13) περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων, ενώ έχουν βρεθεί συνολικά (9) οχήματα, τα οποία και επιστράφηκαν στους κατόχους τους.

Η συνολική αξία των κλαπέντων οχημάτων υπερβαίνει τις (200.000) ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων και έχει εκτίσει ποινές κάθειρξης για κλοπές αυτοκινήτων. Οι δύο, μη συλληφθέντες κατηγορούμενοι, έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.