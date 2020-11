Οικονομία

Εύσημα στην Ελλάδα για την προστασία των θέσεων εργασίας στην πανδημία

Η Ελλάδα επέλεξε πολύ σωστά να δώσει έμφαση στην άμεση στήριξη των θέσεων εργασίας μέσω επιδότησης των μισθών και απαγόρευσης των απολύσεων.

Ως θετικό παράδειγμα παγκοσμίως, όχι μόνο για τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην αγορά εργασίας, ξεχωρίζει την Ελλάδα, η διεθνής μελέτη των Gordon Betcherman και Mauro Testaverde, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Οτάβα και οικονομολόγου της Παγκόσμιας Τράπεζας αντίστοιχα. Θέτει μάλιστα το ελληνικό παράδειγμα σε αντιπαραβολή με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία που ακολούθησαν άλλο δρόμο.

Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύεται στον έγκυρο ιστότοπο VoxEu με τίτλο: «Πώς να προστατέψεις θέσεις εργασίας στην εποχή της πανδημίας: Μαθήματα από την εμπειρία της Ελλάδας» και περιγράφει ως ιδιαίτερα επιτυχημένο το μοντέλο που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντισταθμίσει το σοκ που προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο στην αγορά εργασίας, η κρίση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το άρθρο των Betcherman & Testaverde, η Ελλάδα επέλεξε πολύ σωστά να δώσει έμφαση στην άμεση στήριξη των θέσεων εργασίας μέσω επιδότησης των μισθών και απαγόρευσης των απολύσεων.

Όπως εξηγεί το άρθρο, το μυστικό για την πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας σε σύγκριση για παράδειγμα με την Βρετανία και τις ΗΠΑ που δεν υιοθέτησαν το μοντέλο της Ελλάδας, κρύβεται στις πολιτικές διατήρησης θέσεων εργασίας που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να μετριάσει το κόστος του lockdown και να προστατεύσει τους εργαζόμενους.

Οι μεταφορές μετρητών από το ταμείο του κράτους ήταν αμέσως διαθέσιμες στους εργαζομένους υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν απολυθεί από τους εργοδότες τους, των οποίων οι επιχειρήσεις είχαν πληγεί από το lockdown, τονίζεται στη μελέτη. Επιπλέον, απαγορεύθηκαν οι απολύσεις σε τομείς που χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι από την κρίση της πανδημίας.

Έτσι, σύμφωνα με τους Betcherman & Testaverde, η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης εξασφάλισε ότι η υγειονομική κρίση δεν θα είχε συνέπεια ένα σοκ στην εγχώρια αγορά εργασίας, γεγονός, που όπως υπογραμμίζουν, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και για το δεύτερο κύμα της πανδημίας.