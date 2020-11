Αθλητικά

Nations League - Εθνική Ελλάδος: Δεν “λύγισε” τη Σλοβενία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και την πρωτιά στον όμιλο, που θα έδινε την πρόκριση στο δεύτερο γκρουπ.

Η εθνική ομάδα έπαιζε “τελικό” στη Ριζούπολη με τη Σλοβενία για την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο και την άνοδο στη League B του Nations League, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε αυτή τη φορά απέναντι στους Βαλκάνιους.

Το 0-0 “σφράγισε” τις προσπάθειες των δύο ομάδων, όπως και στη Λιουμπλιάνα τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας τη “γαλανόλευκη” ομάδα με έναν ανεκπλήρωτο στόχο, που όμως ήταν βασικός και μέρος του “project Κατάρ” κατά τον ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρήσει άποψη για κάποια από τα “πιστεύω” του μετά το σημερινό παιχνίδι.

Απέναντι σε άλλη μια ομάδα, που δεν ήταν σε καμία περίπτωση κλάση ή ανώτερη, η εθνική Ελλάδος (όπως με το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ) δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα, δείχνοντας και πάλι αδυναμίες σε σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού της, αποδεικνύοντας πως μόνο η κατοχή της μπάλας δεν φτάνει για να πάρεις αυτό που θέλεις σε έναν αγώνα.

Ο Φαν΄τ Σιπ παρέταξε την ελληνική ομάδα με δύο αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα στο Κισινάου εναντίον της Μολδαβίας, καθώς ο Κουρμπέλης - επέστρεψε μετά την έκτιση της ποινής του - πήρε τη θέση του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή και ο Γιακουμάκης αντικατέστησε τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυνατά, πίεσε τους Σλοβένους στο πρώτο τέταρτο και είχε μια πολύ καλή στιγμή στο 6ο λεπτό, όταν ο Λημνιός βρήκε τον Γιακουμάκη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, εκείνος επέλεξε να γυρίσει στον επερχόμενο τροφοδότη του, αλλά το πλασέ του Λημνιού κατέληξε στην αγκαλιά του Όμπλακ.

Νωρίτερα (4΄), το αριστερό σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή βρήκε και σε παίκτη της Σλοβενίας και κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Όμπλακ, ενώ στο 14΄ μια κεφαλιά του Γιακουμάκη από καλή θέση χτύπησε στον Μέβλια κι έφυγε κόρνερ.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας η εθνική είχε νέα ευκαιρία, όταν στη σέντρα του Τσιμίκα, ο Φορτούνης έπιασε “σκαστή” κεφαλιά, η μπάλα πέρασε τον Όμπλακ, αλλά απομάκρυναν οι Σλοβένοι αμυντικοί πριν περάσει τη γραμμή.

Η ανωτερότητα της Ελλάδας δεν απέφερε κάποιο γκολ, κι έτσι οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες. Οι Σλοβένοι σε αυτό το διάστημα είχαν εστιάσει στην οργάνωση του παιχνιδιού τους, κυρίως στο μισό γήπεδο, ενώ επιθετικά τα περίμεναν όλα από τον επανακάμψαντα στην Εθνική ομάδα Γιόσιπ Ίλισιτς.

Με τον Παυλίδη αντί του Γιακουμάκη από το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, η ελληνική ομάδα δεν κέρδισε πολλά πράγματα στη θέση του σέντερ φορ, ενώ το παιχνίδι της έγινε μονότονο εκτός από προβλέψιμο και φυσικά εύκολα διαχειρίσιμο από την αντίπαλό της.

Με την μπάλα να αλλάζει διαρκώς πόδια αμυντικών, αλλά να μην μπορεί να προωθηθεί σωστά μπροστά, αφού οι Σλοβένοι αμύνονταν σωστά σε άκρα και άξονα, τις ατομικές ενέργειες των ποιοτικών Φορτούνη, Λημνιού, Μπακασέτα να απουσιάζουν και τους παίκτες διαστακτικούς, έπρεπε να αρχίσει να “σώνεται” ο χρόνος στην κλεψύδρα του αγώνα για να κάνουν κάποιες φάσεις οι διεθνείς, εκτός από το σουτ του Μπακασέτα σε 66΄ που απέκρουσε σε κόρνερ ο Όμπλακ.

Η εθνική έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 78΄, όταν ο Λημνιός βρήκε τον Φορτούνη, αυτός “έσπασε” για τον Κουρμπέλη, που πλάσαρε άουτ, όπως και το απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 82΄, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στον αγώνα, όταν ο Παυλίδης στόπαρε με το στήθος, γύρισε κι έπιασε ανάποδο σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Για την ιστορία της υπόθεσης, στο 90ό λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Χατζηδιάκος, για φάουλ στον Ίλισιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Τζον Φαν΄τ Σιπ): Βλαχοδήμος, Μαυρίας, Χατζηδιάκος, Τζαβέλλας (79΄ Μασούρας), Τσιμίκας (90΄ Κυριακόπουλος), Κουρμπέλης, Ζέκα (67΄ Τζόλης), Λημνιός, Μπακασέτας, Φορτούνης, Γιακουμάκης (46΄ Παυλίδης).

Σλοβενία (Ματίας Κεκ): Όμπλακ, Στογιάνοβιτς, Μπλάζιτς, Μεβλία, Μπάλκοβετς, Λόβριτς, Μπιγιόλ (77΄ Βέτριχ), Κούρτιτς, Μπόχαρ (67΄ Βέρμπιτς), Ίλισιτς, Βούτσκιτς (77΄ Σπόραρ).