Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Δημόπουλος: Παράταση του lockdown με τα τωρινά δεδομένα

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ στον ΑΝΤ1 για το τι θα άρει την καραντίνα, το μόνο τρόπο περιορισμού των κρουσμάτων και το εμβόλιο.

«Δεν περιμένουμε δραματική μείωση, αλλά τη συγκεκριμένη ημερομηνία να δούμε κάμψη», εξήγησε μιλώντας για τις αποφάσεις σχετικά με την άρση του lockdown στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Δημόπουλος.

Και διευκρίνισε ότι, «βεβαίως θα πρέπει να δούμε εκείνη τη μέρα πόσα τεστ έχουν γίνει».

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ επανέλαβε ότι, «ο μόνος τρόπος για να το περιορίσουμε είναι μεγάλη μείωση της κινητικότητας και των επαφών».

Σχετικά με το rapid test που γίνεται στο σπίτι και στο οποίο έδωσε έγκριση ο Οργανισμός Φαρμάκων των ΗΠΑ, εξήγησε ότι, για να φτάσει στη χώρα μας θα πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σημειώνοντας πως «στην Αμερική γίνεται με συνταγογράφηση».

Όσο αφορά στα εμβόλια που έχουν ανακοινωθεί, τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, εξηγώντας ότι κανένα από τα δύο δεν εισάγει ιό αδρανοποιημένο, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα εμβόλια, υπογραμμίζοντας πως «οι παρενέργειες είναι πολύ ήπιες και παροδικές ενέργειες».

Ερωτηθείς τέλος, αν θα δούμε άρση του lockdown στα τέλη Νοέμβρη, απάντησε πως «με τα μέχρι τώρα δεδομένα υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση της κατάστασης».