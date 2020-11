Πολιτική

Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα προβλήματα (βίντεο)

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.