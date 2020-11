Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μέσω τάμπλετ οι ασθενείς στη ΜΕΘ του “Σωτηρία” επικοινωνούν με συγγενείς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον “υπέρ πάντων αγώνα” δίνουν γιατροί και νοσηλευτές. Αποκλειστικές εικόνες εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.​​