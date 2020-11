Κοινωνία

Συμπλοκή με νεκρό στα Καμίνια

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρία άτομα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το έγκλημα.



Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε, το μεσημερι της Παρασκευής, μεταξύ αλλοδαπών στις εργατικές κατοικίες στα Καμίνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληφορορίες, τα τρια άτομα, βρίσκονταν σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην οδό Αγίων Αναργύρων, όταν δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ομοεθνών τους από το Πακιστάν.

Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα, ένα άτομο να τραυματιστεί θανάσιμα με μαχαίρι, ένας άλλος να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ένας τρίτος ελαφρύτερα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έχουν να κάνουν με προσωπικές διαφορές και ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την υπόθεση ασχολείται το τμήμα ασφαλείας στο Πειραιά.