Πήρε το ντέρμπι η Ατλέτικο

Οι Ροχιμπλάνκος κέρδισαν την Μπαρτσελόνα και έπιασαν στην κορυφή τη Σοσιεδάδ.

Το ντέρμπι στο "Wanda Metropolitano" κατέληξε στη γηπεδούχο Ατλέτικο Μαδρίτης, που επιβλήθηκε 1-0 της Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, έπιασε στην κορυφή τη Σοσιεδάδ και άφησε τους απογοητευτικούς Καταλανούς στο -9 από την κορυφή!

Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Γιανίκ Καράσκο, όταν ο Πικέ έχασε την μπάλα, ο Κορέα έβγαλε την κάθετη πάσα, ο Τερ Στέγκεν έκανε αποτυχημένη έξοδο πολλά μέτρα έξω από την περιοχή και ο Βέλγος διεθνής, αφού τον πέρασε, σκόραρε με μακρινό πλασέ σε άδειο τέρμα.

Η τρίτη ήττα σε οκτώ παιχνίδια θα βυθίσει ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια τους Καταλανούς και ειδικά τον Μέσι, που άρχισε πάλι να «ψάχνεται», ενώ ούτε ο Κούμαν θα μπορέσει να μείνει στο απυρόβλητο.