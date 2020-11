Life

Κοζάνη: Το “Σπίτι των Χριστουγέννων” φωτίστηκε και φέτος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακός ο εορταστικός στολισμός, με χιλιάδες λαμπιόνια.

Στολίστηκε και φέτος στην Κοζάνη και άναψε τα χιλιάδες λαμπιόνια του, το “Σπίτι των Χριστουγέννων”, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ένα από τα εντυπωσιακότερα στολισμένα σπίτια που μονοπωλεί το ενδιαφέρον και κερδίζει τις εντυπώσεις πανελλαδικά.

Το Kozanilife.gr, βρέθηκε και φέτος στο κατώφλι του εντυπωσιακά στολισμένου σπιτιού και απαθανάτισε το όμορφο στολισμό του.

Μια χαρούμενη νότα μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνά όλος ο κόσμος λόγω της πανδημίας, δίνει το αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν πρέπει να χάνει κανείς την αισιοδοξία του.

Άλλωστε το “Μένουμε σπίτι” , μπορεί για πρώτη φορά να αποδειχτεί πιο εποικοδομητικό από ποτέ, για να ασχοληθεί ο καθένας με τον στολισμό του σπιτιού του ή ακόμα με ότι δεν προλαβαίνει σε άλλη περίπτωση και να απολαύσει όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Η συγκεκριμένη οικογένεια με υπερβάλλοντα ζήλο και αγάπη, δεμένοι σαν μια γροθιά, κάθε χρόνο κάνει τον ίδιο σχεδόν στολισμό, ενώ φέτος δίνει και ένα διαφορετικό μήνυμα.

Οι ιδιοκτήτες της όμορφης αυτής τριώροφης κατοικίας εύχονται: «Καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο, υπομονή και υπευθυνότητα, για να βγούμε σύντομα από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια».

Πηγή: Kozanilife.gr