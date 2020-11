Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Ξεκίνημα της εβδομάδας με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον τομέα της εργασίας.

ΚΡΙΟΣ

Θεωρείτε πως τα επαγγελματικά σας είναι ο τομέας που θα έπρεπε να δώσετε μια επιπλέον προσοχή σήμερα προφανώς γιατί αισθάνεστε την ανάγκη μιας αλλαγής στα επιχειρηματικά σας πλάνα. Η μέρα σας προσφέρει αποκαλύψεις και ευκαιρίες καθώς και τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε τις οικονομικές σας απώλειες. Τα ερωτικά σας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων… μόνο που την τελευταία λέξη την έχετε εσείς.

ΤΑΥΡΟΣ

Μια μεγαλύτερη έμφαση δίνει η μέρα σήμερα στα σχέδιά σας. Οι φίλοι θα μπορούσαν σήμερα να σας δώσουν, ως δια μαγείας, κάποιες λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να σας βγάλουν και από ένα αδιέξοδο οικονομικού χαρακτήρα. Στα ερωτικά σας οι συζητήσεις με το ταίρι σας και οι τυχαίες αποκαλύψεις διαλύουν τα γκρίζα σύννεφα των υποψιών σας. Τίποτα πια δεν μπορεί να χαλάσει τις όμορφες στιγμές… εκτός από εσάς τους ίδιους.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Τα νέα της ημέρας θα μπορούσαν να είναι απλά εκπληκτικά για σας σήμερα στον τομέα της εργασίας καθώς υπάρχει η δυνατότητα να ακούσετε αυτό που πραγματικά περιμένατε εδώ και αρκετό καιρό. Η αναγνώριση των κόπων σας δεν αποκλείεται να συνοδεύεται και από οικονομικές απολαβές ίσως ανέλπιστες. Στον ερωτικό τομέα η κινητικότητα των τελευταίων ημερών σας φέρνει στο κέντρο των εξελίξεων. Όλα μπορούν να συμβούν τώρα αρκεί να είστε έτοιμοι..

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η σημερινή μέρα έχει κάτι το αρκετά ιδιαίτερο για σας. Τα όνειρα σας έχουν μια επιπλέον δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σήμερα κυρίως στον τομέα των ερωτικών σας που βρίσκεται ούτως ή άλλως στο επίκεντρο των θετικών εξελίξεων. Καινούριοι άνθρωποι εξαιρετικά ενδιαφέροντες έρχονται στη ζωή σας που έχουν όλες τις προδιαγραφές να ξεκινήσουν καινούριο κεφάλαιο στα ερωτικά σας. Η τύχη και η εύνοια είναι με το μέρος σας…

ΛΕΩΝ

Με μια ιδιαίτερη διάθεση ξεκινά η μέρα σας σήμερα έχοντας την τάση για εσωτερική περισσότερο ανασκόπηση παρά για κοινωνικές επαφές. Θα μπορούσατε πραγματικά να αφιερώσετε τον χρόνο σας σήμερα σε έναν προγραμματισμό των πλάνων και των σχεδίων σας ιδιαίτερα για τους τομείς της ζωής σας που σας απασχολούν και σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι καθώς στα οικονομικά ιδιαίτερα φαίνεται να ανακαλύπτετε αρκετές λύσεις. Τα ερωτικά έχουν πρωτεύοντα ρόλο για σας… μα καλύτερα να τα αφήσετε για το τέλος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Επικοινωνιακή χαρακτηρίζεται σήμερα η μέρα σας δίνοντας πολλές ευκαιρίες να συναναστραφείτε σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο με άτομα που μέσα από τις συζητήσεις λύνουν αρκετούς από τους προβληματισμούς σας. Οι ευκαιρίες της σημερινής μέρας είναι αρκετές και στον ερωτικό τομέα καθώς οι συζητήσεις αποτελούν την μοναδική ευκαιρία για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά και να ανακαλύψουν τα κοινά τους στοιχεία και ενδιαφέροντα.

ΖΥΓΟΣ

Στον εργασιακό τομέα τα θέματα που σας απασχόλησαν ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά όπως αρκετές ήταν και οι πιέσεις που δεχθήκατε από συναδέλφους και εργοδότες. Η σημερινή μέρα καταλαγιάζει λίγο το κλίμα δίνοντας σας μια πιο ήρεμη διάθεση. Το τοπίο όμως εξακολουθεί να είναι θολό και καλό θα ήταν να προσέξετε τις απροσεξίες και τα λάθη σήμερα γιατί μπορεί να μην το βλέπετε αλλά είστε ακόμη… στο στόχαστρο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το μυστήριο δεν θα έλεγε κανείς ότι δεν σας ταιριάζει κυρίως γιατί πάντα υπάρχουν πράγματα που δεν φανερώνετε, ίσως από την ανάγκη σας να είναι απόλυτα δικά σας τα μυστικά σας και οι αγαπημένοι σας. Η γοητεία σας σήμερα βρίσκεται στο ζενίθ της και η μέρα ευνοεί ιδιαίτερα τα ερωτικά ζητήματα που ομολογουμένως το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα. Έχετε όλες τις ευκαιρίες να λύσετε τα θέματα με το ταίρι σας σήμερα που το σύμπαν σας χαμογελάει.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η σημερινή μέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις συζητήσεις στα πλαίσια των συναντήσεων με τα αγαπημένα άτομα του άμεσου οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Πραγματικά έχουν όλη την καλή διάθεση να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τα όνειρά σας σχετικά με κάποια επαγγελματικά σχέδια που προς το παρόν κρατάτε μόνο για τον εαυτό σας. Ερωτικά υπάρχουν αμφιβολίες που σας κάνουν διστακτικούς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα μπορούσατε σήμερα να λύσετε κάποια θέματα που σας απασχολούν σχετικά με ένα ζήτημα εργασιακό. Παρόλο όμως που οι ευκαιρίες να επικοινωνήσετε με τα κατάλληλα πρόσωπα και να δοθεί ένα ευχάριστο τέλος στους προβληματισμούς σας υπάρχουν, καλό θα ήταν να προσέξετε κάποιες λεκτικές ανακρίβειες στον προφορικό ή στον γραπτό λόγο που θα αφήσουν ερωτηματικά στους συνομιλητές σας. Στα ερωτικά ετοιμαστείτε για ευχάριστες ανατροπές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα οικονομικά θέματα σας απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα καθώς και τα ερωτικά. Οι δύο πολύ ενδιαφέροντες τομείς της ζωής σας σήμερα έχουν αρκετές ευκαιρίες να ανακάμψουν. Αρκετά ευχάριστη διαγράφεται η μέρα για σας καθώς τα νέα της σας λύνουν κάποια θέματα σχετικά με οικονομικές οφειλές που σας απασχολούν. Στα ερωτικά σας αφήστε το ταίρι σας να σας μιλήσει ξεκάθαρα για αυτό που σας βασανίζει και θα δείτε πως όλα είναι πιο απλά από όσο τα φανταζόσασταν.

ΙΧΘΥΣ

Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας σπίτι έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με εντελώς προσωπικά θέματα. Όλα θα μπορούσαν να μοιάζουν εύκολα και διαχειρίσιμα μια μέρα σαν και αυτή που η εξαιρετικά καλή σας διαίσθηση έχει τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν . Εμπιστευτείτε περισσότερο το ταίρι σας σήμερα σχετικά με την οικονομική διαχείριση ενός θέματος και λιγότερο άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος…

Πηγή: astrologos.gr