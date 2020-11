Αθλητικά

Γεωργιάδης: πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

«Ως οπαδός της ομάδας θα είμαι ο πρώτος που θα βρεθώ εκεί με εισιτήριο», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για το μεγάλο έργο στον Βοτανικό που περιλαμβάνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Ενώ αποκάλυψε, ως οπαδός των «πρασίνων», ότι θα είναι ο πρώτος που θα βρεθεί εκεί με το εισιτήριο του όταν είναι έτοιμο.

Όπως είπε, από τη μέρα υπογραφής χρειάζεται 36 μήνες για να είναι έτοιμο το γήπεδο. Σημείωσε ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή του Βοτανικού, που αυτή τη στιγμή είναι αρκετά υποβαθμισμένη. Το έργο προβλέπει την αναμόρφωση όλη της περιοχής με σειρά έργων κτιρίων, δομών και αποχέτευσης. «Οι Αθηναίοι θα πάρουν ένα ωραίο πάρκο στη Λ. Αλεξάνδρας, μια καλύτερη γειτονιά», σχολίασε χαρακτηριστικά, στο «Θέμα 104,6».

Το έργο, θα κοστίσει σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό περίπου 120-130 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατίθενται από το κράτος. Την επίβλεψη του έργου την έχει ο Δήμος Αθηναίων, ενώ τα έσοδα από την εμπορική χρήση του γηπέδου θα είναι μοιρασμένα. «Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι για να πάει μπροστά το πρωτάθλημα δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι σε παρακμή».