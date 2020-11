Πολιτική

Κακλαμάνης: να γίνουν προσλήψεις στο ΕΣΥ με διαδικασίες fast track

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε φαρισαϊσμό τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, για το βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων που προβλήθηκε στη Βουλή.

Ο βουλευτής της ΝΔ και Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε πως βρισκόμαστε σε μια οξεία κατάσταση της πανδημίας και απεύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να προχωρήσει «με διαδικασίες fast track, σε προσλήψεις στο ΕΣΥ».

Όπως είπε δεν είναι η πρώτη φορά που το ζητάει αυτό, να παραγκωνιστούν δηλαδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το προσωπικό, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που υπογραμμίζει από τον Φεβρουάριο, ενώ είχε δεχθεί φίλια πυρά για αυτό. Ενώ, όπως είπε κατά τη γνώμη του, το σενάριο για άνοιγμα στις 30 Νοεμβρίου μοιάζει δύσκολο.

Για το βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων που προβλήθηκε στη Βουλή, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στην πολιτική όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κακλαμάνης, χαρακτήρισε φαρισαϊσμό την αντίδραση της αντιπολίτευσης, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Όπως αποκάλυψε ο κ. Κακλαμάνης, υπήρξε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε αντιπροσωπεία των κομμάτων για το τι θα προβληθεί. Μάλιστα, δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Για τον λόγο αυτό, είπε ότι όσοι βουλευτές έχουν διαφωνίες, να απευθυνθούν στον εκπρόσωπο του δικού τους κόμματος.