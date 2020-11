Κοινωνία

Απεργία σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

24ωρη απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ. Τι διεκδικούν.



Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα βρεθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ, στις Γραμμές 1, 2, 3 και τη Γραμμή του Τραμ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

«Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., από τη πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πανδημίας του Covid- 19 σταθήκαμε, με υπευθυνότητα, απέναντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες και με διεκδικήσεις και προτάσεις καταφέραμε, κάτω από δύσκολες συνθήκες και παρά τις αντιξοότητες, να κρατήσουμε σε κίνηση τις Σταθερές Συγκοινωνίες και να παρέχουμε ασφαλές συγκοινωνιακό έργο.

Ωστόσο, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε αυτή η πανδημία να γίνει «εργαλείο» για να περάσουν αντεργατικά νομοσχέδια και να ισοπεδωθούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για κατάργηση του 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες, επιπλέον περιορισμός της απεργίας, αποδυνάμωση της δυνατότητας για εργατικές διαφορές, μειώσεις παροχών της εργατικής τάξης μέσω Ο.Α.Ε.Δ., περαιτέρω αποδυνάμωση δυνατότητας υπογραφής Σ.Σ.Ε. και άλλων πολλών, δε μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό, συντασσόμαστε με όλα τα Συνδικάτα και συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία, που κήρυξε για τις 26 Νοεμβρίου 2020, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας» αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους.

Μεταξύ άλλων, διεκδικούν:

-Να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης για τη διάδοση του Covid- 19 εντός της ΣΤΑ.ΣΥ., στο πλαίσιο, που έχουν θέσει όλα τα Σωματεία, με πρώτο τη διευκόλυνση όλων των εργαζόμενων να πραγματοποιούν τεστ Covid- 19 με έξοδα της Εταιρείας.

-Να προχωρήσει η διαδικασία για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Φοράμε μάσκες αλλά έχουμε φωνή και ζωή» καταλήγουν.