Πολιτική

Το “ευχαριστώ” της Σακελλαροπούλου σε διοικητές νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης

Τηλεφωνική επικοινωνία της ΠτΔ με τους διοικητές των νοσοκομείων “Ιπποκράτειο”, “Παπανικολάου” και ΑΧΕΠΑ.

Με τους διοικητές των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης επικοινώνησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της και την αμέριστη αλληλεγγύη της στο δύσκολο και πολύτιμο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των εργαζομένων των νοσοκομείων.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον διοικητή του Ιπποκρατείου Γ. Ν. Θεσσαλονίκης, Νίκο Αντωνάκη, τη διοικητή του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», Μαρία Γιογκατζή και τον διοικητή του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτη Παντελιάδη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι τρεις διοικητές εξέθεσαν στην κ. Σακελλαροπούλου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της εξαιρετικής συνθήκης της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή της, ζητώντας από τους τρεις διοικητές να μεταφέρουν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τις θερμές ευχαριστίες της και την αμέριστη αλληλεγγύη της στο δύσκολο και πολύτιμο έργο τους.