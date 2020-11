Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Γάλλος το φαβορί για τεχνικός διευθυντής

Έδωσε το "παρών" και στην προπόνηση των "πράσινων" στο Κορωπί.

Στη γαλλική αγορά φαίνεται ότι καταλήγει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του νέου τεχνικού διευθυντή, με τον 61χρονο Γάλλο Πιέρ Ντρεοσί να είναι αυτή τη στιγμή το Νο1 φαβορί για να αναλάβει το πόστο.

Ο Ντρεοσί εργάστηκε για περίπου μία δεκαετία (2003-2013) στη Ρεν ως διευθυντής ποδοσφαίρου, προπονητής (επί ενάμισι χρόνο) κι ακολούθως ως αθλητικός διευθυντής του γαλλικού κλαμπ.

Στην τριετία 2003-2006, συνεργάστηκε με τον Λάζλο Μπόλονι στη Ρεν, «χτίζοντας» μία πολύ καλή ομάδα κι συνεχεία ανέλαβε τα ηνία της μετά την (τότε) αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Ντρεοσί (που την τελευταία πενταετία δούλεψε στην Paris FC) αποτελεί εισήγηση του Μπόλονι προς τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος μάλιστα συναντήθηκε μαζί του το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), ενώ το απόγευμα έδωσε το «παρών» (διακριτικά) και στην προπόνηση των «πράσινων» στο Κορωπί.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο 61χρονος Γάλλος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, διαδεχόμενος τον Τσάβι Ρόκα.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΜΠΕ υπάρχει κι άλλος υποψήφιος από την ευρωπαϊκή αγορά (Γερμανός). Ο Τρεοσί δείχνει να είναι το φαβορί, όμως ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, θα καταλήξει μέσα στις επόμενες ώρες.