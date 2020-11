Life

Χατζηνάσιος στο “Ενώπιος Ενωπίω”: γιατί δεν αποδέχθηκα την υποψηφιότητα για Όσκαρ (βίντεο)

Ο σπουδαίος συνθέτης μίλησε για τα τραγούδια που έγραψε και για τη μουσική που δημιούργησε για την τηλεόραση αλλά και για τον κινηματογράφο.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

Αποκάλυψε ποιο μεγάλο συγκρότημα άνοιξε τη συναυλία του, με δικό του τραγούδι, αλλά και γιατί δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στα Όσκαρ, όταν προτάθηκε ως υποψήφιος.

Ενδιαφέρον είχαν οι αποκαλύψεις από μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, για τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.