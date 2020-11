Κοινωνία

Κορονοϊός: Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, εργασίας και ψυχολογικής υποστήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει την προσπάθεια να ανταποκρίνεται πολύπλευρα στις ανάγκες των πολιτών που έχουν γίνει μεγαλύτερες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Εκτός από τις φυσικές συνέπειες του Covid-19, για τις οποίες προκύπτει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη ενημέρωσης και βοήθειας, υπάρχουν πολλές παράπλευρες επιπτώσεις.

Μια από τις πλέον σημαντικές είναι και η ψυχική επιβάρυνση του πληθυσμού που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, σοβαρά θέματα και ερωτήματα τίθενται σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές για τους πολίτες παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, (τηλ. 210 3637365), με τρεις ψυχολόγους από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως τις 18:00

Γραμμή Πρώτης Βοήθειας, (τηλ. 210 3638049), με ιατρούς και επισκέπτες/επισκέπτριες υγείας από τα Δημοτικά Ιατρεία από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως τις 16:00

Γραμμή Κοινωνικής υποστήριξης (τηλ. 210 8839151), με συμβούλους κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εργασιακών θεμάτων και νομικής υποστήριξης από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00

Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν στόχο ο Δήμος Αθηναίων με τις υπηρεσίες του, που διαρκώς εκσυγχρονίζονται, να μπορεί να βρίσκεται δίπλα σε κάθε Αθηναία και Αθηναίο, αυτή τη δύσκολη περίοδο και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.