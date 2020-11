Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: οι θρυλικές ατάκες που άφησαν εποχή

"Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να πληρώσει για τα λάθη μου. Δεν φταίει η μπάλα..." ήταν μία από τις ατάκες που άφησαν εποχή!

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα άφησε σήμερα (25/11) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω του μία τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά, αλλά και δηλώσεις που θα μείνουν για πάντα στην Ιστορία.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) συγκέντρωσε μερικές από τις αξέχαστες τοποθετήσεις του:

- Μεγαλώνοντας στη φτώχεια: «Η φτώχεια είναι κακή, είναι δύσκολη, το ήξερα καλά. Θέλεις πολλά πράγματα και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα ονειρεύεσαι. Θα ήταν ωραίο αν υπήρχε περισσότερη δικαιοσύνη - αν εκείνοι που έχουν πολλά είχαν λίγο λιγότερα και όσοι έχουν λίγα είχαν λίγα περισσότερα».

- Στο γκολ του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1986 εναντίον της Αγγλίας: «Το γκολ μπήκε λίγο με το κεφάλι του Ντιέγκο και λίγο με το χέρι του Θεού».

- Για το Νο10 στη φανέλα του: «Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει και ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος, το νούμερο 10 θα είναι πάντα δικό μου».

- Έχοντας περάσει πάνω από μια εβδομάδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας το 2004: «Κρεμόμουν από ένα νήμα. Άρχισα να μπαίνω στη σήραγγα (του θανάτου) και οι οπαδοί της Μπόκα με τράβηξαν πίσω και πίσω τους ήρθαν οι οπαδοί των Ρίβερ, Σαν Λορέντσο, Ρασίνγκ, Ουρακάν, Ιντεπεντιέτε».

- Με την αποτυχία του σε τεστ ντόπινγκ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994: «Έκοψαν τα πόδια μου και δεν με άφησαν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν χρησιμοποιούσα ναρκωτικά, δεν ξέρω τι συνέβη, ορκίζομαι ότι δεν ήμουν ντοπέ, αλλά Βλέπω ότι δεν νοιάζονται».

- Μια αγαπημένη κριτική που χρησιμοποίησε για εκείνους που δεν εμπιστεύτηκε: «Είναι πιο ψεύτικοι από ένα ανοιχτό μπλε δολάριο».

- Σχετικά με την πεποίθησή του: «Είμαι προνομιούχος, αλλά μόνο επειδή ήταν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός με έκανε να παίζω καλά. Μου έδωσε την ικανότητα στη γέννηση. Γι 'αυτό κάνω το σημάδι του Σταυρού κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο. Αν δεν το έκανα, θα τον πρόδιδα».

- Για τις κόρες του: «Αν οι φίλοι των κοριτσιών μου τις κάνουν να κλαίνε δύο ή τρεις φορές, θα έχουν ένα ατύχημα».

- Σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έχετε παρατηρήσει πόσο ενθουσιώδης φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Σκοράρει ένα γκολ και σας πουλά σαμπουάν».

- Σχετικά με τα λάθη του: «Το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο και υγιές άθλημα στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να πληρώσει για τα λάθη μου. Δεν φταίει η μπάλα».

- Για την ψυχιατρική κλινική: «Η τρέλα είναι τρομακτική. Στην κλινική ένιωσα σαν τον Τζακ Νίκολσον στο "One Flew Over the Cuckoo's Nest"... Στην κλινική υπάρχει ένας άντρας που πιστεύει ότι είναι ο Ροβινσώνας Κρούσος και κανείς δεν πιστεύει ότι είμαι ο Μαραντόνα».

- Για το σκοράρισμα: «Το να φτάσεις στη μικρή περιοχή και να μην μπαίνεις στο τέρμα είναι σαν να χορεύεις με την αδερφή σου».

- Σχετικά με τη διαχείριση του ποδοσφαίρου: «Το ποδόσφαιρο δεν με ενοχλεί, αλλά αυτό που το περιβάλλει. Με ενοχλεί ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που εργάζονται σκληρότερα για μια φωτογραφία παρά για τις ομάδες».

- Σχετικά με τα ναρκωτικά: «Στην αρχή τα ναρκωτικά σας δημιουργούν ευφορία. Είναι σαν να κερδίζετε ένα πρωτάθλημα, έτσι νομίζετε: ποιος νοιάζεται για το αύριο, αφού κέρδισα το πρωτάθλημα σήμερα;».

- Σχετικά με τον Πελέ: "Αν ο Πελέ είναι ο Μπετόβεν, είμαι ο Ρον Γουντ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Μπόνο του ποδοσφαίρου, όλα μαζί σε ένα. Επειδή ήμουν η παθιασμένη πλευρά του ποδοσφαίρου».